Donald Trump | ‘cose turche’ nel suo millesimo giorno alla guida del mondo

Donald Trump ospiterà il G7 nel suo golf club di Miami : Donald Trump ospiterà il prossimo vertice del G7, a giugno, nel suo Doral golf club di Miami, in Florida. Lo ha annunciato il capo dello staff della Casa Bianca Mick Mulvaney.Mulvaney, per giustificare la scelta, ha dichiarato che “sembra quasi che abbiano costruito” il resort per ospitare eventi del genere; il capo di gabinetto, respingendo le accuse per cui Trump violerebbe le regole etiche ospitando il summit in una sua ...

Donald Trump - la folle lettera a Erdogan : "Non fare lo sciocco - ti ricordi il pastore Brunson?" : Donald Trump ci ha provato con una lettera. Il presidente americano ha inviato una missiva al suo omologo turco Recep Erdogan per far chiedere che cessassero le ostilità e le incursioni contro i curdi-siriani. In linea teorica sarebbe una mossa apprezzabile, il problema è che il contenuto della miss

Mattarella sui dazi : «Basta ritorsioni» Trump : non tratto|“No” di Donald : video : Il capo dello Stato: basta ritorsioni. Il presidente statunitense: vedremo come andare incontro all’Italia

Donald Trump riceve Sergio Mattarella : "Rapporti con l'Italia mai così buoni". C'entra Giuseppe Conte? : Faccia a faccia nello studio ovale tra Sergio Mattarella e Donald Trump. Un incontro che vede al centro il tema dei dazi e l'emergenza in Siria. L'accoglienza riservata dal presidente degli Stati Uniti al presidente della Repubblica è stata definita come calorosa. Trump ha subito affermato: "I rappo

Donald Trump ha comunicato che imporrà nuove sanzioni e tariffe alla Turchia : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha comunicato l’intenzione di firmare un ordine esecutivo per imporre nuove sanzioni commerciali alla Turchia. Trump ha anche scritto di voler riportare al 50 per cento le tariffe sull’acciaio (dopo che a giugno

Donald Trump - “13mila frasi false o fuorvianti in quasi 1000 giorni di presidenza” : i risultati del fact checking del Washington Post : Oltre 13mila informazioni false o fuorvianti dette in quasi in 1000 giorni di presidenza. È il conto del fact Checker firmato Washington Post, secondo il quale Donald Trump, che il 16 ottobre compie mille giorni alla Casa Bianca, ha detto una media di 22 menzogne al giorno a partire dall’ultima rilevazione, di 65 giorni fa, che si fermava a 14. Il fact Checker creato dalla grafic reporter Leslie Shapiro analizza, categorizza e traccia ...

Donald Trump ora è anche su Twitch : Il canale di Twitch di Donald Trump (fonte: Twitch) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aperto un canale sulla piattaforma di streaming Twitch, da sfruttare come veicolo di comunicazioni agli elettori in vista delle elezioni presidenziali del 2020. Trump non si limiterà a sfruttare Facebook, Instagram e Twitter ma adopererà anche il portale dedicato principalmente alla trasmissione di dirette incentrate sui videogiochi, e quindi ...

Caso NBA-Cina - Donald Trump attacca Steve Kerr : la risposta del coach degli Warriors è tagliente : Donald Trump attacca Steve Kerr sul Caso NBA-Cina, il coach degli Warriors risponde per le rime al presidente USA Il Caso NBA-Cina ha generato grandi polemiche anche negli USA. Il presidente Donald Trump, prendendo ovviamente le parti degli Stati Uniti e difendendo la libertà d’espressione americana, ha attaccato Steve Kerr, spostando l’obiettivo però su una questione personale. In passato infatti, il coach degli Warriors aveva criticato ...

Donald Trump attacca Bruce Springsteen per il suo endorsement a Hillary Clinton durante la campagna elettorale nel 2016 : Se Donald Trump attacca Bruce Springsteen ci troviamo, a questo giro, a un capovolgimento del dissing tra il rock e il presidente degli Stati Uniti. In questi mesi abbiamo assistito agli attacchi di Tom Morello, Rolling Stones, REM, Taylor Swift, Rihanna e Nickelback, ma durante un comizio che l’inquilino della Casa Bianca stava tenendo a Minneapolis, nel Minnesota, si è capovolto lo scontro. durante il suo intervento suonavano le note di ...

Ora anche Donald Trump ha un canale Twitch : Donald Trump, o meglio, il suo staff, ha creato un canale Twitch, dal quale ha pubblicato una diretta streaming a Minneapolis. Nel momento della stesura di questo articolo i follower del canale ammontano a più di 42.000, ma durante la diretta molti utenti hanno pubblicato nella chat la parola "Impeach" dovuta ai recenti risvolti politici.Attualmente la chat sembra non avere moderatori, perciò i visitatori hanno avuto libero accesso alla chat del ...

Siria - Donald Trump manda i curdi al macello : "Loro non ci hanno aiutato nella Seconda Guerra Mondiale..." : "I curdi stanno combattendo per la loro Terra. Loro non ci hanno aiutato nella Seconda Guerra Mondiale, non ci hanno aiutato in Normandia per esempio". Il presidente americano Donald Trump risponde così alle critiche ricevute dopo la decisione di ritirare le truppe americane al confine tra Siria e T