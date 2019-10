Domino’s Pizza vuole chiudere cento pizzerie in Europa

Fonte : wired

(Di venerdì 18 ottobre 2019) (Foto: Lapresse) La catena americana dida asportonon se la passa molto bene in. In particolare, è la parte britannica della compagnia, che opera in franchising nel Vecchio continente per conto dellastatunitense, ad avere qualche problema di utili, soprattutto in Svizzera e nei Paesi scandinavi. Secondo quanto riporta Cnn, quindi, la società avrebbe deciso di vendere oltreristoranti in Norvegia, Svezia, Islanda e Svizzera perché i profitti sono “deludenti”. Mentre nel mercato americano la società fondata nel 1960 è tra le più grandi catene didel Paese, le perdite nei ristoranti europei hanno toccato gli 8,2 milioni di dollari nella prima metà del 2019, in deciso aumento rispetto ai 2,3 milioni di dollari del 2018. Così, i vertici del gruppo hanno deciso che è giunto il momento di restringere il mercato puntando soprattutto ...

