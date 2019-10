Disney+ | quali serie tv e film in streaming

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Tutto pronto per il lancio di, la piattaforma didigitale della casa di Topolino, pronta a andare online tra meno di un mese. Il lancio è previsto per il prossimo 12 novembre e l'azienda diretta da Bob Iger ha svelato la sua programmazione, che è davvero mastodontica - in linea con i budget stellari stanziati per le nuove produzioni Marvel. Proporzionato all'immenso catalogo, ancora in progress da qui ai prossimi anni (oltre il 2021) è stato anche l'annuncio dei titoli, svelati sui social, tra cui con un video della durata monster (più di 3 ore). Non è ancora noto quandoarriverà in Italia, ma da tempo sul sito italiano è disponibile il bottone per chi desidera essere aggiornato. Non è dunque probabile che la release italiana coinciderà con quella statunitense, ma potrebbe avvenire comunque entro la ...

Stay_Nerd : Disney+: ecco quali film e serie TV saranno presenti nel catalogo al lancio - cyberanimax : - myredcarpetITA : ??APPROFONDIMENTO?? #MaleficentSignoradelMale arriva al cinema il 17 ottobre. Quali sono le scene più belle del pri… -