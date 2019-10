Descalzi Eni | «I rifiuti sono il petrolio del futuro»

Eni - Descalzi : “La società di mia moglie che ha lavorato per il gruppo in Africa? Non posso conoscere tutti i suoi investimenti” : “Mia moglie è una imprenditrice che ha molteplici attività all’estero, dove vive e lavora, come posso essere a conoscenza di tutti gli investimenti che ha effettuato nel tempo o che intende fare? Allo stesso modo, lei non s’interessa delle mie attività“. L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, risponde così, in un’intervista al direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, alla domanda sulla società Petrol ...

Eni : Descalzi - ‘Italia per noi centro di produzione tecnologico importantissimo’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “L’Italia è diventato per noi, non più un centro di produzione petroliera ma un centro di produzione tecnologico importantissimo”. Ad affermarlo in occasione della cerimonia di premiazione degli Eni Award 2019 è l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi evidenziando come negli ultimi 4 anni “il gruppo ha investito 1 miliardo di euro sulla ricerca pura ai quali si ...

Eni : Descalzi - ‘Italia per noi centro di produzione tecnologico importantissimo’ (2) : (AdnKronos) – Ma non solo l’Eni punta anche nei paesi in cui è presente a promuovere progetti integrati ‘Local Development Program’ (Ldp), che mirano a fornire alle comunità locali un accesso efficiente e sostenibile alle risorse energetiche, contribuendo al contempo alla lotta al cambiamento climatico. Questo modello di cooperazione sostiene lo sviluppo delle comunità locali riducendo le disuguaglianze e ...

Buffagni dopo l'avviso di garanzia a Descalzi : "Nell'Eni qualcosa va cambiato". L'ad : "Respingo ogni accusa" : “Secondo me qualcosa in quell’azienda va cambiato, ho sempre dato alcune riflessioni sul cda. Ci saranno i tempi necessari nei quali si ragionerà su questo tema, se ci sono tutte queste indagini non è che va tutto perfetto, evidentemente”, Stefano Buffagni (M5S), viceministro dello Sviluppo economico risponde così a una domanda sulla fiducia che il governo nutre verso il management dell’Eni dopo ...

Eni - Descalzi e la moglie indagati a Milano per omessa comunicazione di conflitto di interessi : L’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi è indagato dalla Procura di Milano per l’ipotesi di omessa comunicazione di conflitto di interessi e ieri la sua abitazione milanese è stata perquisita dalla Finanza. Il Corriere della Sera aggiunge che l’indagine, di cui ha dato notizia giovedì sera lo stesso gruppo petrolifero con un comunicato che “respinge le accuse”, coinvolge direttamente anche la moglie di ...

Descalzi (Eni) : «Attacchi ai sauditi - impatto su tutto il sistema energetico» : «Ciò che è successo è veramente unico. Chiaramente viene a creare delle conseguenze per tutto il mondo e non solo per il prezzo del petrolio ma per tutto il sistema energetico. Cosi il ceo di Eni, Claudio Descalzi, commenta i recenti attacchi agli impianti di raffinazione sauditi.