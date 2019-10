Death Stranding e la lotta agli spoiler hanno un nuovo alleato | Die-Hardman in persona

Death Stranding - svelata la dimensione della patch al day one : Già alla sua data di lancio, chi ha comprato Death Stranding dovrà scaricare una patch che porterà il titolo alla versione 1.02 e apporterà alcuni miglioramenti al gioco.Il primo update peserà 356 MB, una dimensione non troppo importante per chi ha fretta di giocare al titolo di Hideo Kojima. Attualmente non sono ancora disponibili nel dettaglio le note complete della patch, ma possiamo riassumere il tutto in un generico "vari miglioramenti alle ...

Paris Games Week 2019 : Sony non terrà nessuna conferenza - ma Death Stranding - Marvel's Avengers e molti altri giochi saranno presenti : Sony ha in programma la Paris Games Week 2019 per questo mese. L'evento parigino si terrà dal 30 ottobre fino al 3 novembre.Con l'avvicinarsi della manifestazione francese, la compagnia ha deciso di svelare i suoi piani attraverso il sito ufficiale.Apprendiamo, dunque, che Sony avrà uno stand con video e demo per i giochi di imminente uscita e che, attraverso l'app PlayStation Experience per mobile, i fan potranno prenotare un posto per accedere ...

Il trailer di lancio di Death Stranding potrebbe arrivare questo weekend : L'uscita di Death Stranding è sempre più vicina e, mentre i fan non vedono l'ora di mettere le mani sul nuovo attesissimo gioco di Hideo Kojima, in molti stanno anche aspettando l'inevitabile trailer di lancio.Quando potremo finalmente vedere il video? Forse questo weekend.Il trailer di lancio del titolo di Kojima Productions potrebbe arrivare questo fine settimana, secondo la convention belga FACTS, dove Sony avrà uno stand dedicato a tutto ciò ...

Death Stranding : anche le strutture create dai giocatori scompariranno se non verrà fatta manutenzione : Manca poco meno di un mese all'uscita di Death Stranding, tuttavia Hideo Kojima sta svelando ulteriori dettagli riguardanti le meccaniche del gioco. Tra questi, suscita curiosità il fatto che i giocatori potranno costruire una serie di strutture (scale, ponti, e così via) per connettere il mondo di gioco e facilitare la vita agli altri giocatori.Tuttavia, così come per gli oggetti lasciati a terra, anche i messaggi e le strutture scompariranno ...

Death Stranding : ecco quando pubblicheremo la nostra recensione : L'uscita di Death Stranding si avvicina a grandi passi e in molti sono curiosi di sapere come sarà accolto l'attesissimo gioco di Hideo Kojima dalla critica specializzata.Ebbene, l'embargo per la recensione di Death Stranding scadrà il 1° novembre, alle ore 08:01 italiane. La notizia è stata condivisa dagli account social Twitter e Instagram di Metacritic. Dunque, il primo novembre sarà disponibile anche la recensione di Eurogamer.it.Questo, ...

Death Stranding torna negli anni '60 in un fantastico poster ispirato a James Bond : No Spoiler, un gruppo di talentuose persone che realizza fantastici artwork, ha deciso di far incontrare l'imminente Death Stranding di Hideo Kojima e uno dei personaggi più amati del cinema, James Bond. In che modo? Realizzando uno splendido poster che riporta il titolo per PS4 direttamente negli anni '60, catturando l'essenza dei manifesti dei film di Bond vecchio stile.Hideo Kojima apprezzerebbe sicuramente questa creazione, in quanto è un ...

Quanto peserà Death Stranding? Svelate le dimensioni del gioco : Death Stranding, in arrivo l'8 novembre, è una delle esclusive PS4 più attese. E, a Quanto pare, le dimensioni del file di installazione per il gioco di Hideo Kojima sono piuttosto modeste.Death Stranding arriverà con una versione limitata di PS4 Pro, al momento disponibile per il preordine sul sito del rivenditore Best Buy. Proprio il rivenditore in questione ha aggiornato l'elenco, rivelando la confezione completa del prodotto e una piccola ...

Death Stranding ha il “peso” del capolavoro : svelato lo spazio su PS4 del gioco di Kojima : In uscita il prossimo 8 novembre, Death Stranding promette di essere una delle esperienze più peculiari da vivere sulle nostre PlayStation 4. L'esclusiva per la console Sony porta la firma di Hideo Kojima, vale a dire il "papà" della saga stealth Metal Gear, tra le più apprezzate e vendute dell'intero panorama videoludico. E, nel pieno rispetto della sua visione, metterà quindi sul piatto una narrazione complessa e intrigante, con soluzioni di ...

Death Stranding : Hideo Kojima svela nuove informazioni su multiplayer - "game over" e molto altro ancora : In un'intervista con Famitsu, Hideo Kojima è tornato a parlare dell'attesissimo Death Stranding, svelando interessanti dettagli su multiplayer, il sistema di "like" e non solo.Se innescherete un "Void Out" (ovvero quando Sam viene divorato dai mostri o preso dagli Homo Demons) nella mappa si genererà un cratere e tutti gli edifici e le infrastrutture in quella zona scompariranno. Questo cratere tuttavia esisterà solo nel vostro mondo. Con il ...

Death Stranding e il Game Over - parole che non si accosteranno nel titolo di Kojima : Che Death Stranding non sia un titolo come tutti gli altri lo si è ormai capito da lungo, lunghissimo tempo. D'altronde quando in cabina di regia c'è un personaggio del calibro di Hideo Kojima non ci si può di certo aspettare una produzione che si omologhi alla massa. A distanza di poco meno di un mese dall'esordio ufficiale del gioco sulla scena videoludica, non ha alcuna intenzione di fermarsi la macchina mediatica messa in moto da svariati ...

Death Stranding : secondo chi lo ha provato il gioco ha un'ambientazione "da incubo" : Chi ha preso parte al PAX Australia ha avuto modo di provare Death Stranding, l'attesissimo titolo di Hideo Kojima.Ebbene, un po' inaspettatamente, l'ambientazione del gioco è stata definita "da incubo". A descrivere le atmosfere del gioco è stata la giornalista Erina Rose di Sausage Roll:"L'ambientazione del gioco è una delle cose più paurose e coinvolgenti che io abbia mai sperimentato all'interno di un videogioco. Anche se il mondo di gioco ...

Death Stranding : Sam Bridges si comporterà come la sua controparte reale - Norman Reedus : In Death Stranding impersonerete Sam Bridges: il vostro lavoro sarà, tra le altre cose, di consegnare merci in un mondo in rovina. Tuttavia sembra che Hideo Kojima voglia che i giocatori si relazionino non solo con il protagonista, ma anche con chi lo impersona, Norman Reedus.Durante un'intervista Reedus ha svelato che Hideo Kojima gli ha suggerito di inserire alcuni "easter egg" che rimandano all'attore nel gioco. Insomma, Sam si comporterà ...

Death Stranding : e se vi dicessimo che Max Pezzali e Gerry Scotti hanno curato le musiche del gioco? : Death Stranding di Hideo Kojima è sicuramente uno dei giochi più attesi di questa seconda parte del 2019 e su questo non ci sono dubbi.Il titolo promette di essere molto innovativo, con un concept davvero particolare, in pieno stile Kojima. E per un progetto così ambizioso anche le musiche avranno certamente la loro importanza.Ebbene, oggi vi vogliamo parlare proprio delle musiche di Death Stranding che, stando a Wikipedia, saranno realizzate ...

Death Stranding andrà in tour mondiale con tappe nelle principali città : Proprio come le rock star più famose, Death Stranding, ultima fatica videoludica di Hideo Kojima, si appresta ad effettuare il proprio personalissimo tour mondiale, con tappa nelle principali città del pianeta.Per il momento sono pianificate 10 tappe, la prima delle delle quali toccherà Parigi il 30 ottobre.Ulteriori città dove arriverà il gioco sono Berlino, Londra, New York, Osaka, San Francisco, Seul, Singapore, Taipei e Tokyo. Per quanto ...