Dazi sui prodotti Made in Italy in USA | “A beneficiare della situazione è la lobby

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Un calo del 20% delle vendite deiagroalimentariincolpiti dai superdi Trump“: è questo l’effetto stimato dalla Coldiretti dell’entrata in vigore delle nuove tariffe suieuropei fino a 7,5 miliardi a partire dal 18 ottobre, nell’ambitodisputa nel settore aeronautico che coinvolge l’americana Boeing e l’europea Airbus, dopo il via libera del Wto. “Dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano fino al Gorgonzola ma anche salumi, agrumi, succhi e liquori, nella black list decisa dalla Rappresentanza Usa per il commercio (Ustr) ci sono beni alimentari per un valore delle esportazioni di circa mezzo miliardo di euro colpiti daaggiuntivi che – sottolinea la Coldiretti – provocano il rincaro dei prezzi al consumo ed una preoccupante riduzione degli acquisti da parte dei cittadini e ristoratori statunitensi. Ilo per il ...

rossipresidente : Come italiani possiamo esprimere piena soddisfazione per il modo dignitoso e fermo con cui il presidente… - TeresaBellanova : L' Europa non può farsi cogliere impreparata sui #dazi Usa. Lo ha ribadito oggi @paolodecastro a Bruxelles. Salvagu… - Agenzia_Ansa : Scattati i #dazi Usa sui prodotti Ue: per l'Italia colpiti #parmigiano e #pecorino #ANSA -