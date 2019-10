Cyberpunk 2077 sarà l' ultimo gioco a spremere le piattaforme dell' attuale generazione

Gli sviluppatori di Fallen Order - Cyberpunk 2077 e The Avengers parlano dei periodi di crunch : La pratica del "crunching" è purtroppo molto diffusa, specie per quanto riguarda quei giochi in sviluppo che devono essere pubblicati in tempi brevi. Gli studi che utilizzano questo metodo costringono i dipendenti a fare straordinari molto spesso sottopagati. Durante una serie di interviste, gli sviluppatori di Cyberpunk 2077, The Avengers e Star Wars Jedi: Fallen Order, hanno detto la loro a tal proposito.Il director di Fallen Order, Stig ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED è "sotto una sana e apparente pressione" per lanciare il gioco entro la data di uscita prevista : In un'intervista con GameSpot, John Mamais di CD Projekt Red Krakow ha affermato che il team sta lavorando molto duramente per consegnare Cyberpunk 2077 entro aprile 2020.Annunciato sei anni fa, il trailer dell'E3 2018 di Cyberpunk 2077 ci ha fatto letteralmente impazzire. Night City è stata descritta come "il peggior posto dove vivere in America", ma non vediamo l'ora di tuffarci al suo interno. Tuttavia, mentre i fan sono "affamati" di ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 ci parlano delle cutscene interattive e "completamente immersive" del gioco : Ci sono state molte discussioni su Cyberpunk 2077 e la sua prospettiva in prima persona che avrà un effetto sullo storytelling del gioco. L'atteso RPG presenterà raramente scene in terza persona, ma CD Projekt RED rimane fermamente convinto che sia la scelta giusta per il gioco che stanno realizzando.La convinzione dipende anche dalle cutscene interattive e "completamente immersive" del gioco, che, anziché mostrare scene preregistrate con i ...

Cyberpunk 2077 - alcune curiosità sul videogioco più atteso del 2020 : Cyberpunk 2077 è molto probabilmente il gioco che ha fatto parlare di più di sé in questi anni con il team polacco di CD PROJEKT RED che dopo il successo costruito con la saga di The Witcher, è pronto a sganciare un’altra bomba sul mercato videoludico. Aprile 2020 sembra nonostante tutto ancora troppo lontano. Ma cosa si sa fino ad ora di Cyberpunk 2077? L’ambientazione del nuovo titolo di CD PROJEKT RED è ispirata al gioco di ruolo ...

Cyberpunk 2077 pronto a emulare The Witcher 3 - CD Projekt RED replicherà il supporto post-lancio? : Cyberpunk 2077 è ancora relativamente lontano dall'approdo sugli scaffali – la sua release è fissata agli albori della primavera del 2020 – ma c'è inevitabilmente già chi pensa a come sarà la sua permanenza sul mercato nel periodo post lancio. Il mondo dei videogiochi è divenuto una giungla in cui solo i migliori restano al top per più di una manciata di settimane, e chiaramente la mole di contenuti rilasciati all'interno dei titoli nel ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED annuncia il concorso fotografico ufficiale : Attraverso un comunicato stampa, CD Projekt RED invita i giocatori e gli amanti della fotografia a partecipare al concorso fotografico di Cyberpunk 2077.Lo scopo del concorso è di catturare l'essenza e le emozioni di Cyberpunk 2077 nel mondo reale utilizzando l'arte della fotografia. Chiunque sia interessato a partecipare può farlo a partire da oggi, 14 ottobre, caricando una foto candidatura tramite il sito ufficiale del concorso. Le ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 ne sono sicuri : PS5 e Xbox Scarlett "saranno fantastiche" : CD Projekt RED era presente al PAX Australia con il suo Cyberpunk 2077 e lo sviluppatore John Mamais ha condiviso il suo pensiero sulle imminenti PS5 e Xbox Scarlett in un'intervista con Gamespot."Saranno fantastiche È sempre bello avere nuove console in uscita e non vedo l'ora di lavorarci. Vedremo cosa riusciremo a fare con i nuovi sistemi. È divertente vedere evolversi i giochi; sembrano sempre più realistici. Più potente è la tecnologia o le ...

I Cyberware di Cyberpunk 2077 saranno necessari per poter terminare il gioco : CD Projekt RED ha precedentemente confermato che ha in progarmma opzioni di gioco per chi vuole giocare Cyberpunk 2077 in modo più "pulito". Ad esempio, i giocatori che vogliono terminare il gioco senza uccidere nessuno, saranno in grado di farlo. Tuttavia, ci sono limiti nel gameplay: l'account Facebook di Cyberpunk 2077 ha rivelato che non sarà possibile completare il gioco senza Cyberware.Nello specifico, un fan ha chiesto se sarà possibile ...

Cyberpunk 2077 incontra The Witcher in nuove splendide fan art dedicate a Geralt e Ciri : Cyberpunk 2077 è sicuramente tra i giochi più attesi del prossimo anno e, fino ad ora, è stato un'enorme fonte di ispirazione per alcuni progetti e creazioni realizzati dai fan. Ciò include due incredibili fan art, che combinano i mondi di Cyberpunk e The Witcher con alcuni volti familiari.Hybra_art ha condiviso su Instagram due nuove immagini che mostrano Geralt e Ciri di The Witcher nello stile di Cyberpunk 2077, con le illustrazioni che danno ...

Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch - la nuova IP emulerà The Witcher 3? : È un finale di 2019 particolarmente ricco di titoli di un certo livello, ma è chiaramente fuori discussione che qualunque videogiocatore non possa non lanciare un pensierino a Cyberpunk 2077. La nuova IP prodotta dai ragazzi di CD Projekt RED ha fin da subito calamitato le attenzioni della community degli utenti del vasto e variegato mondo videoludico, complice il grandissimo impegno messo in mostra dal team polacco nel portare sugli schermi ...

Cyberpunk 2077 - CD Projekt parla di multiplayer - microtransazioni e delle console next-gen : In un'intervista avvenuta durante il PAX Australia, John Mamais, boss della divisione di Cracovia di CD Projekt RED, ha parlato di Cyberpunk 2077, toccando vari argomenti, come microtransazioni, multiplayer e l'arrivo della nuova generazione di console PlayStation e Xbox.Per l'occasione, Mamais ha affermato che CD Projekt ora è una compagnia abbastanza grande da essere in grado di lavorare a più progetti di grosso calibro contemporaneamente. Uno ...

Cyberpunk 2077 : l'abilità Demon Software farà sì che i nemici si attacchino fra di loro : CD Projekt RED è impegnato in questi giorni al PAX Australia, importante fiera di Melbourne dedicata al mondo dei videogiochi, occasione durante la quale ha presentato due abilità che saranno presenti in Cyberpunk 2077: Nano Wire e Demon Software. La demo del gameplay Nel corso della fiera è stata mostrata ai presenti una demo del gameplay di Cyberpunk 2077 della durata di circa un'ora. Anche se pare si trattasse della stessa demo già vista al ...

Cyberpunk 2077 - durante il PAX Australia è stata presentata una nuova e peculiare abilità : Uno dei giochi più attesi del 2020 è sicuramente Cyberpunk 2077, protagonista in questi giorni durante il PAX Australia. CD Projekt RED ha mostrato un gameplay di circa un'ora in cui sono apparse alcune delle abilità che troveremo nel gioco.Tra queste ve n'è una in particolare, chiamata "Demon Software" in cui V, il protagonista, può attaccare il nemico senza alzare un muscolo. In cosa consiste? Ebbene, durante il PAX questa abilità è stata ...

Tutti i videogiochi a Lucca Comics & Games 2019 : da Cyberpunk 2077 a Dragon Ball Z Kakarot : Non mancheranno di certo i videogiochi a Lucca Comics & Games 2019. La prossima edizione della celebre kermesse toscana - che da anni abbraccia il popolo geek da ogni parte d'Europa - aprirà i battenti il 30 ottobre fino al 3 novembre, tra le strade di uno dei centri urbani più suggestivi dello Stivale. Come comunicato sul sito ufficiale della manifestazione, le opere in pixel e poligoni saranno perfettamente integrate nello spirito ...