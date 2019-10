Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Dopo essersi sbloccato in Nazionale,è pronto per il, scrive il Corriere dello Sport. In campionato non segna dal 14 aprile, a, con il Chievo. L’Hellas potrebbe essere un’occasione per smettere il digiuno e il fatto che il polacco torni ad essere titolare contro una veronese potrebbe essere un indizio scaramantico.è l’unico del reparto offensivo a essere rimasto a secco ed è arrivato il momento di tornare al gol. Domani Ancelotti lo metterà in campo come vertice dell’attacco.che il mister gli affianchiche finora è stato impiegato soltanto 10 minuti. Il tedesco, scrive il Corriere dello Sport, è uno dei giocatori più delusi del Napoli: “non gioca, non sta giocando e dunque ha una voglia pari a quella di Arek” L'articoloinper ila luici siailNapolista.

napolista : CorSport: Milik in pole per il Verona. Accanto a lui probabile ci sia Younes Il polacco si è sbloccato in Nazionale… - CorSport : #Milik manda la Polonia ad Euro2020, vincono Germania e Olanda: Russia qualificata ?? - napolista : CorSport: #Llorente miglior marcatore del #Napoli. 1 gol ogni 90 minuti (giocando meno di tutti) Lo spagnolo super… -