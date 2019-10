Corruzione in atti giudiziari | arrestato l' autore Casimiro Lieto che la Lega voleva alla

Salerno - compravendita di sentenze : 7 arresti per Corruzione in atti giudiziari. Tra loro anche l’autore televisivo Casimiro Lieto : C’è anche il professionista irpino Casimiro Lieto, autore televisivo Rai che è stato a La Prova del Cuoco, Miss Italia e recentemente a La vita in diretta Estate, tra i sette arrestati dell’inchiesta della Procura di Salerno sulla compravendita delle sentenze tributarie. L’accusa è corruzione in atti giudiziari. Secondo le indagini della Finanza, coordinate dal procuratore aggiunto Luigi Alberto Cannavale, Lieto avrebbe promesso un posto di ...