CONTROMANO | RAI 3 Curiosità sul film con Antonio Albanese | oggi | 18 ottobre 2019

CONTROMANO : in prima visione su Rai 3 il film di Antonio Albanese : L'attore nel ruolo di un milanese razzista che cambia idea e vita quando decide di riportare un giovane emigrato al suo paese.

Programmi TV di stasera - venerdì 18 ottobre 2019. Su Rai3 Antonio Albanese in «CONTROMANO» : Contromano Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show Sesta puntata della nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti in cui 13 vip si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Flora Canto sarà Anna Oxa, Sara Facciolini se la vedrà con Malika Ayane, Eva Grimaldi prenderà le sembianze di Sophia Loren, Jessica Morlacchi si metterà nei panni di Christina Aguilera, Lidia Schillaci ricorderà il mito di Maria ...