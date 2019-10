Concorso 626 Allievi Marescialli Carabinieri | come candidarsi al 10° corso triennale

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Nella Gazzetta Ufficiale n.81 dell’11 Ottobre 2019, è stato pubblicato il bando di626, con selezione per titoli ed esami, finalizzato all’ammissione al 10°dell’Arma. In arrivo anche la procedura per 24riservata ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo. Il 10 Novembre 2019 sarà il termine ultimo per la trasmissione delle domande di partecipazione. Vediamo assieme tutti i dettagli per. Autorizzate nuove assunzioni in Polizia e Forze Armate626: posti e requisiti Dei 626 posti a, 137 sono riservati alle categorie di persone indicate nel bando. Quelli non coperti per insufficienza di candidati idonei saranno disponibili per coloro che si sono posizionati utilmente nella graduatoria di merito. I soggetti ammessi a ...

