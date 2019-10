Comunicato della Questura di Napoli – Daspo e sanzioni per chi scavalca oppure occupa gli

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Ladiha reso noti i provvedimenti intrapresi nei confronti di 12 persone. I reati vanno dallo spaccio allo “mento” dei settori dello Stadio San Paolo. Lanapoletana lascia intendere senza mezzi termini che il clima al San Paolo sta cambiando drasticamente. Non saranno tollerati comportamenti incivili e violazioni del codice. Nel mirino anche chile gradinate dell’impianto di Fuorigrotta. Il“Il Questore diha adottato provvedimenti di divieto di accedere alle manifestazioni sportive () per periodi da uno a due anni nei confronti di dieci persone, in quanto condannate per reati quali associazione per delinquere, estorsione, rapina, spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Inoltre, sono state denunciate quattro persone per la violazione di cui all’articolo ...

napolista : Tolleranza zero al San Paolo: dieci Daspo, denunce per chi scavalca, multe per chi occupa il posto non suo Provved… - CdpSursumCorda : Comunicato numero 179. «Elenchos» contro Scribi e Farisei. L’offerta della vedova - MondoNapoli : UFFICIALE - Daspo per 10 tifosi al San Paolo e altri provvedimenti in atto: il comunicato della questura -… -