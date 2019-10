Come installare Signal su Linux

Come installare Wire su Linux : Se avete a cuore la vostra privacy durante lo scambio di messaggi con amici, parenti e colleghi di lavoro, allora vi consigliamo di utilizzare la famosa applicazione Wire. All’interno di questo tutorial odierno, vi spiegheremo leggi di più...

Ecco Come installare il launcher di Android 10 su qualsiasi smartphone : La community di XDA Developers è riuscita a portare il launcher di Android 10 su molti device non Pixel. Scopriamo insieme come va installato L'articolo Ecco come installare il launcher di Android 10 su qualsiasi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Ecco Come installare Android 10 con One UI 2.0 beta su Samsung Galaxy S10e - S10 e S10+ : Se siete impazienti di provare Android 10 con la nuova interfaccia One UI 2.0 sul vostro Samsung Galaxy S10, vi spieghiamo come fare e dove ottenere i file necessari. L'articolo Ecco come installare Android 10 con One UI 2.0 beta su Samsung Galaxy S10e, S10 e S10+ proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 Pro Come scaricare e installare temi da Huawei Themes Store : Huawei Themes Store come si scaricano i temi per Huawei - come installare temi dall'app Store temi su Huawei P30, Huawei P30 Pro

Fire TV Stick : Come installare app Android : Avete bisogno di utilizzare una specifica applicazione sulla vostra chiavetta HDMI di Amazon ma purtroppo sull’AppStore non c’è, quindi cercate una soluzione per risolvere il problema. In questa guida odierna, vi spiegheremo come installare app leggi di più...

Come installare Kodi su Linux : Cercate un media center completo da utilizzare sul vostro PC Linux ma purtroppo non avete idea di quale soluzione adottare. All’interno di questa guida odierna, vi spiegheremo nello specifico Come installare Kodi su Linux sfruttando le leggi di più...

Come installare Apple Music su Linux : Apple Music è una delle piattaforme di streaming Musicale più popolari disponibili ad oggi ma purtroppo non può essere installata direttamente su Linux. Noi di ChimeraRevo però abbiamo realizzato una guida in cui vi spiegheremo leggi di più...

Come installare Flameshot su Linux : Se cercate uno strumento per catturare schermate più efficiente e potente rispetto a quello predefinito della vostra distribuzione, allora vi consigliamo di continuare a leggere questa guida. In particolare, scopriremo insieme Come installare Flameshot su leggi di più...

Installare finestre - i materiali e Come risparmiare in bolletta : Con l’arrivo dell’autunno e del freddo le finestre ritornano a chiudersi. Per rimanere al caldo, gli infissi sono...

Come installare LosslessCut su Linux : Avete bisogno di modificare rapidamente un file audio o video sul vostro PC Linux? All’interno di questo tutorial vi spiegheremo Come installare LosslessCut su Linux seguendo le indicazioni dedicate alla distribuzione installata sul vostro computer. leggi di più...

Come installare tema OneStepBack su Linux : Se siete stanchi delle interfacce moderne di Linux e vorreste provare un’esperienza old school, allora vi consigliamo di provare il tema retro oggetto di questa guida. In particolare, nelle prossime righe scopriremo insieme Come installare leggi di più...

Come installare VNote su Linux : Cercate un markdown editor simile a VIM da installare sul vostro PC Linux ma non sapete quale soluzione utilizzare. All’interno di questa guida, vedremo insieme Come installare VNote su Linux seguendo dei semplici passaggi a leggi di più...

Come installare WebTorrent su Linux : Cercate un software per trasmettere file attraverso il protocollo torrent P2P ma non sapete quale soluzione adottare. All’interno di questo tutorial di oggi, andremo a scoprire insieme Come installare WebTorrent su Linux in modo da leggi di più...

Come installare Mozilla Thunderbird su Linux : Cercate un client di posta elettronica potente ed efficiente da installare sul vostro PC Linux? Siete capitati nella guida giusta! Nelle prossime righe, scopriremo insieme Come installare Mozilla Thunderbird su Linux seguendo le istruzioni specifiche leggi di più...