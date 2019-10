Claudio Cecchetto colpito da malore alla presentazione di Benji e Fede | il giorno prima

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019)si è sentito male giovedì sera a Milano mentre stava partecipando come ospitedell’ultimo lavoro dei giovani cantanti, “Good vibes”. Il produttore discografico e disc jockey è stato subito soccorso e sul posto è intervenuta un’ambulanza. Ancora non si conoscono le sue condizioni di salute né a cosa sia dovuto il, ilc’erano stati i funerali della madre. 67 anni, originario di Ceggia nel Veneziano,è stato il fondatore di Radio Deejay oltre che lo scopritore di tanti talenti della musica italiana e con la sua hit “Gioca Jouer” ha fatto bre milioni di persone in tutto il mondo. L'articolodadi: ilc’era stato il funerale della madre proviene da Il Fatto Quotidiano.

