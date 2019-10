Claudio Borghi Lega | «Non siamo riusciti a fare uscire Fazio dalla Rai» La reazione

Fabio Fazio contro Claudio Borghi e la Lega : "Avete capito cosa mi è successo? Inaudito" : "Per chi volesse capire quel che mi è accaduto professionalmente, ecco la spiegazione. Inaudito!". Fabio Fazio, su Twitter, condivide sdegnato un'intervista di Claudio Borghi all'agenzia AdnKronos su Lega e uscita dall'euro. Qual è il nesso tra il conduttore Rai e la moneta? Una battuta dell'europar

L’uomo del giorno - Claudio Borghi : il “Picasso del calcio” che ammaliò Berlusconi : Piedi fatati, ma carattere difficile. Quante volte abbiamo sentito questo binomio. E’ il caso anche di Claudio Borghi. Il fantasista argentino fece innamorare di lui due persone nello stesso istante. Si giocava la finale di Coppa intercontinentale tra Juventus e Argentinos Juniors e l’avvocato Gianni Agnelli e Silvio Berlusconi rimasero affascinati da quel calciatore, capace di incantare persino Platini, che lo definì “Il ...

Claudio Borghi contro Roberto Gualtieri - ricompare un video sulle presenze in Parlamento Ue : "Che figura" : La sinistra utilizza sempre la stessa arma: attaccare la Lega sulle presenze nel Parlamento europeo. "Una leggenda" come definisce Claudio Borghi in un video ritornato allo scoperto. Il deputato leghista, ospite a Coffee Break, si è sentito dire dal neo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri che

Alessandro Borghi e Claudio Borghi protagonisti di un simpatico siparietto : “Non menzionatemi in dibattiti politici di dubbio gusto” : Alessandro Borghi e Claudio Borghi sono stati protagonisti di un divertente siparietto social, almeno nella sua conclusione. L'attore di Suburra (e non solo) e volto nuovo del cinema italiano ieri ha preso la parola su Twitter per chiedere a tutti di non "confonderlo" o associarlo a Claudio Borghi, deputato della Lega dal 2018, ma poi tutto è cambiato di colpo così come il tenore della discussione. Ma cosa è successo di preciso? Ad aprire il ...

Alessandro Borghi stizzito : Sono l'attore - non il politico. Ma arriva la risposta esilarante di Claudio Borghi : L'ex giudice speciale di Amici di Maria De Filippi si è detto stufo di essere menzionato nei dibattiti politici. E, in risposta all'attore, il leghista ha divertito gli utenti. Dopo essere diventato un protagonista di Amici di Maria De Filippi, Alessandro Borghi è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta l'attore di Suburra e Sulla mia pelle fa parlare di sé, dopo essersi lasciato andare ad uno sfogo sul suo profilo ...

Alessandro Borghi sbotta : “Sono l’attore - basta menzionarmi nei dibattiti politici”. La replica di Claudio Borghi è esilarante : “Ragazzi, vi prego, sono Alessandro Borghi, non Claudio, smettetela di menzionarmi in dibattiti politici di dubbio gusto. Con affetto. Alessandro Borghi”. Così l’attore Alessandro Borghi è sbottato su Twitter, stanco di essere scambiato per Claudio Borghi, deputato della Lega. D’altra parte il cognome omonimo può trarre in errore i meno attenti, ma i profili dei due Borghi sono assolutamente diversi: attore romano tra i ...

Claudio Borghi : "Cari amici del M5s - sono pronto a seppellirvi". Vendetta Lega in punta di regolamento : "sono pronto a seppellire gli amici del M5s con le leggi che mi hanno bocciato". Claudio Borghi, su La Stampa, annuncia la guerra parlamentare contro il governo dell'inciucio. Tutto in punto di regolamento, però: il leghista è presidente della Commissione Bilancio alla Camera e come i suoi colleghi

Claudio Borghi sgancia la bomba : "Italia fuori dall'euro - sarebbe un bene. Possiamo farlo in due modi" : "L'euro è la valuta sbagliata per l'Italia, uscire dalla moneta unica farebbe bene al nostro Paese". L'alleanza con il M5s è finita ieri e Claudio Borghi ricomincia a bombardare. L'economista e deputato della Lega, presidente della Commissione Bilancio della Camera, in un'intervista al magazine tede