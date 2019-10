Cicogne in missione | trama e curiosità

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Film d’animazione uscito nelle sale di tutto il mondo nel 2016, torna nuovamente in tvin, in onda su Italia Uno sabato 19 ottobre, in prima serata dalle 21.10 circa in poi.in: trailerinLeportano i bambini… o almeno una volta era così. Adesso consegnano i pacchi per Cornerstore.com, il gigante del commercio online. Junior, il miglior impiegato dell’azienda, è sul punto di ricevere una promozione quando per sbaglio attiva la Macchina Fabbrica-Bambini, dando così vita a una bimba adorabile e assolutamente non autorizzata. Nel disperato tentativo di recapitare questo fagottino di problemi prima che il capo se ne accorga, Junior e la sua amica Tulip, l’unica umana a Stork Mountain, iniziano una corsa contro il tempo per portare a termine la loro prima consegna, intraprendendo un viaggio frenetico ...

LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'CICOGNE IN MISSIONE' sabato 19 ottobre 2019) Segui su: La… - zazoomnews : Cicogne in missione film stasera in tv 19 ottobre: cast trama curiosità streaming - #Cicogne #missione #stasera… - zazoomnews : Cicogne in missione film stasera in tv 19 ottobre: cast trama curiosità streaming - #Cicogne #missione #stasera… -