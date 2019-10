Ciclocross | Coppa del Mondo 2019-2020 | i convocati dell’Italia per la tappa di Berna

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Torna ladeldiin terra europea: terza, ci si sposta in terra svizzera, precisamente a. Scelti iper la Nazionale italiana da parte del commissario tecnico Fausto Scotti. Andiamo a scoprirli. Uomini Elite: Stefano Capponi e Luca Ursino. Donne Elite: Francesca Baroni (Selle Italia Guerciotti), Sara Casasola (Dp66 Giant Smp), Gaia Realini (Vallerbike), Alice Maria Arzuffi, Lucia Bramati, Giulia Challancin, Rebecca Gariboldi, Eva Lechner e Silvia Persico. Uomini juniores: Filippo Agostinacchio (Team Bramati), Manuel Capra (Veloce Club Borgo), Daniel Cassol (Dp66 Giant Smp), Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita Ormelle), Lorenzo Masciarelli (Callant Doltcini Cycling Team) e Kevin Pezzo Rosola (Dp66 Giant Smp). Uomini under 23: Federico Ceolin (Selle Italia Guerciotti), Antonio Folcarelli (Race Mountain Folcarelli Team) e Davide ...

