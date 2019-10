Ciclismo su pista | Europei 2019 | Elia Viviani solo settimo a metà gara nell’omnium

Ciclismo su pista - Europei 2019 : Paternoster e Viviani sono tutti e due settimini dopo due prove dell’Omnium. Dominio tedesco nell’inseguimento individuale femminile : Nel pomeriggio di Apeldoorn (Olanda) è andata in scena la prima delle due sessioni giornaliere degli Europei di Ciclismo su pista 2019. Una sessione che ha visto protagonisti i fenomeni dell’ovale continentale sfidarsi nelle prime due prove dell’Omnium, Scratch e Tempo Race, per entrambi i sessi e nell’inseguimento individuale femmilinile. Tanti gli azzurri impegnati, ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio. Omnium ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 18 ottobre - dopo le prime due prove dell’Omnium sia Viviani che Paternoster occupano la settima posizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Da parte nostra, per ora, è tutto, appuntamento alle 18.00 con la DIRETTA LIVE di OA sport delle competizioni serali di questa terza giornata degli Europei di Ciclismo su pista. 17.12 La top-7 dell’Omnium maschile: 1) Benjamin Thomas 78 2) Lasse Norman Hansen 72 3) Jan Van Schip 72 4) OLIVEr Wood 66 5) Albert Torres 62 6) Szymon Sajnok 56 7) Elia Viviani 54 16.42 La top-7 ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : Letizia Paternoster in sesta posizione dopo le prime due prove dell’Omnium. In vetta Clara Copponi : Grande attesa in casa Italia nell’Omnium femminile per la giovane Letizia Paternoster che è inserita nel novero delle favorite. L’azzurra, già campionessa europea in questa prova da Under 23 e Juniores, deve fare i conti con la padrona di casa Kirsten Wild e con la danese Amalie Dideriksen. Come di consueto sono quattro le prove dell’Omnium: scratch, tempo race previste nella giornata di oggi, corsa a eliminazione e corsa a ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 18 ottobre - la Tempo Race non sorride agli azzurri. 2 punti per Viviani nella prova maschile - 0 per Paternoster nel femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 La top-7 dell’Omnium femminile dopo le prime due prove: 1) Clara Copponi 72 2) Amalie Dideriksen 64 3) Gudrun Stock 62 4) Kirsten Wild 62 5) Laura Kenny 62 6) Daria Pikulik 58 7) Letizia Paternoster 58 16.35 32 punti per il transalpino, 29 per il danese Lasse Norman Hansen 2°. 3° il neerlandese vincitore dello Scratch Van Schip che fa 3 punti, 6° il nostro Elia Viviani con 2 ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 18 ottobre - scende in pista Elia Viviani per la Tempo Race dell’Omnium maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22 Tocca ora alla Tempo Race dell’Ominium maschile in cui è impegnato Elia Viviani 16.21 Brutte notizie sul fronte azzurro, zero punti per Letizia Paternoster. 16.18 Vince la tedesca Gudrun Stock davanti alla lituana Baleisyte e alla biellorussa Sharakova, le tre hanno preso il giro al resto delle concorrenti. Quarta la francese Copponi. 16.07 Tocca ora alla Tempo Race ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 18 ottobre - Letizia Paternoster impegnata ora nella Tempo Race. Poi toccherà a Viviani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.07 Tocca ora alla Tempo Race dell’Omnium femminile. 16.05 Dunque doppietta tedesca con Brennauer e Brausse. Terzo posto per Katie Archibald e quarto per l’irlandese Kelly Murphy. Chiude quinta Silvia Valsecchi che sfiora la finale per il bronzo. 16.01 3:23.401! Brennauer demolisce il Tempo di Brausse e passa in testa. 16.00 Brennauer sta girando fortissimo, nettamente prima per ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 18 ottobre - Elia Viviani e Letizia Paternoster sognano in grande nell’omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della terza giornata degli Europei 2019 su pista – Inseguimento a squadre maschile: Danimarca imbattibile. Italia d’argento – Inseguimento a squadre femminile: bronzo per il quartetto azzurro Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei su pista 2019. Attualmente l’Italia è a quota tre medaglie. Siamo ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : Italia a caccia di medaglie nell’omnium con Viviani e Paternoster : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA GIORNATA DEGLI Europei SU pista 2019 DALLE ORE 13.30 Terzo giorno di gare all’Omnisport di Apeldoorn (Olanda) per i Campionati Europei su pista 2019. Al momento l’Italia si ritrova con tre medaglie nel bottino provvisorio. Siamo passati dall’oro di Elia Viviani nella corsa ad Eliminazione, l’argento nell’Inseguimento a squadre maschile con Filippo Ganna, Francesco ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (18 ottobre). Tutti gli italiani in gara : CLICCA PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA GIORNATA DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista (INIZIO ALLE ORE 13.30) Ad Apeldoorn (Olanda) oggi, 18 ottobre, andrà in scena la terza giornata degli Europei di Ciclismo su pista 2019. Come nelle giornate precedenti ci saranno due sessione in cui si sfideranno i grandi interpreti continentali dell’ovale. Sarà una giornata molto importante anche per i corridori italiani, ma andiamo a vedere quali ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : due medaglie azzurre negli inseguimenti a squadre. Maria Giulia Confalonieri quarta nell’eliminazione : L’Italia conquista due medaglie nella seconda giornata di gare degli Europei 2019 di Ciclismo su pista. Dopo l’oro ottenuto ieri da Elia Viviani nell’eliminazione, oggi gli azzurri sono stati ancora protagonisti al velodromo Omnisport di Apeldoorn (Olanda), aumentando così il bottino nel medagliere, che ci vede attualmente al terzo posto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dall’argento del quartetto maschile ...

Europei Ciclismo su Pista – Doppia medaglia per l’Italia nell’inseguimento a squadre : uomini d’argento - bronzo per le donne : Dopo l’oro conquistato ieri da Viviani, la Nazionale Italiana di Ciclismo su Pista vince due medaglie oggi nell’inseguimento a squadre maschile e femminile Serata positiva anche oggi per l’Italia agli Europei di Ciclismo su Pista, in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. Dopo l’oro conquistato ieri da Elia Viviani nell’eliminazione, arrivano due medaglie nell’inseguimento a squadre. Le donne ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : Danimarca imbattibile - il quartetto di inseguimento maschile è d’argento! : Un verdetto scritto praticamente alla vigilia. Ieri i danesi avevano addirittura sfiorato il Record del Mondo, quasi impossibile prevedere un loro errore oggi, nella finalissima. La Danimarca non sbaglia infatti e va a prendersi la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre maschile negli Europei di Ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn (Olanda). L’Italia però può in ogni caso esultare per un bellissimo ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 17 ottobre - QUARTETTO MASCHILE D’ARGENTO! Azzurre di bronzo con record! Confalonieri “di legno” nell’eliminazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45: Arrivano altre due medaglie dunque per l’Italia, l’argento del QUARTETTO MASCHILE e il bronzo del QUARTETTO femminile. Appuntamento a domani con l’omnium femminile e con tante gare interessanti. Buonanotte agli appassionati di Ciclismo 21.44: Altro ritmo per la Danimarca che è partita subito forte ed ha piegato con una progressione eccezionale la resistenza di ...