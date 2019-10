Ciclismo | l’avvocato di Marco Pantani sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Possibile svolta per quanto riguarda la situazione. Lunedì pomeriggio alle 15 l’avvocato della famiglia del campione romagnolo, Antonio De Rensis,antimafia. Le parole del legale come riportate da Tuttobiciweb: “Ci sono spunti importanti che sono stati trascuratiseconda indagine. Restiamo convinti che nelle dichiarazioni rese da esponenti di spicco della camorra dell’epoca, a Campiglio furono alterate le provette per le analisi del sangue e per quanto riguarda l’indagine di Rimini sulla morte, riteniamo chefu ucciso”. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse