Christine Lagarde sarà la nuova presidente della Banca centrale europea

Bce - Christine Lagarde nominata presidente dal Consiglio Europeo : da novembre sarà ufficialmente alla guida : Il Consiglio Europeo ha nominato oggi Christine Lagarde presidente della Banca Centrale Europea (Bce), per un mandato non rinnovabile di otto anni. È l’ultimo passaggio formale che rende definitiva la sua nomina, approvata lo scorso settembre dalla plenaria del Parlamento Europeo con voto a scrutinio segreto: 394 sì e 206 no, 49 astensioni. Prenderà il posto di Mario Draghi dal 1 novembre e sarà la prima donna al comando della politica monetaria ...

Alla Bce finisce l’era Draghi : qual è l’eredità che lascia a Christine Lagarde? : “Draghi, Falchi e colombe – L'Euro e l'Italia 2011-2019” , è questo il titolo del saggio in cui Donato Masciandaro e Alberto Orioli ripercorrono gli otto anni dell'”italiano” che ha guidato la Banca centrale europee

Inizia l’era della presidente designata della Bce Christine Lagarde : La presidente designata della Bce Christine Lagarde ha risposto alle domande dei parlamentari europei precisando che “molti paesi hanno ancora

Christine Lagarde : "Roberto Gualtieri al Tesoro? Sarebbe un bene per l'Italia e per l'Ue" : Arriva dal futuro vertice della Banca centrale europea l’endorsement a Roberto Gaultieri. Christine Lagarde, che prenderà il posto di Mario Draghi alla guida dell’istituto che ha sede a Francoforte ha salutato positivamente la prospettiva dell’eurodeputato del Partito democratico alla guida del Tesoro. La sua investitura, ha spiegato ai cronisti, Sarebbe “un bene per l’Italia e per ...