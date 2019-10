Chi riceverà EMUI 10? Confermata la lista di 54 smartphone Huawei e Honor al 18 ottobre

Atletica – Squalifica Anna Chicherova : domani Antonietta Di Martino riceverà il bronzo di Berlino 2009 : Nella giornata di domani, a Doha, Antonietta di Martino riceverà il bronzo dei Mondiali di Atletica 2009 svoltisi a Berlino: l’azzurra verrà premia in seguito alla Squalifica per doping di Anna Chicherova domani, in quel di Doha, teatro dei Mondiali di Atletica 2019, verrà assegnato un bronzo risalente a ben 10 anni fa. Antonietta Di Martino infatti verrà premiata con la medaglia riferita ai Mondiali di Berlino 2009, per il 4° posto ...

Ligabue riceverà il Premio Pierangelo Bertoli al Teatro StorChi di Modena : Ligabue riceverà il Premio Pierangelo Bertoli al Teatro Storchi di Modena. L'artista di Correggio sarà premiato nella giornata di venerdì 18 ottobre insieme ad altri artisti. Ci sarà anche Raphael Gualazzi, al quale verrà conferito il Premio Pierangelo Bertoli A MUSO DURO, per il compimento di un percorso artistico intellettualmente indipendente, mentre Enrico Nigiotti sarà premiato per la sezione PER DIRTI T'AMO, che riconosce il ...

In Death Stranding ogni oggetto che riceverà poChi "Mi Piace" potrebbe scomparire dal mondo di gioco : Come abbiamo potuto constatare dai vari filmati di gameplay e dalle interviste ad Hideo Kojima, in Death Stranding, la parte multiplayer ha un elemento legato ai social media. Fondamentalmente è possibile utilizzare degli oggetti lasciati dai giocatori e poi valutarli con un "Mi Piace" se sono risultati utili. I loro nomi e la quantità di like sono visibili a tutti i giocatori che sono connessi online nelle vicinanze. Quindi, sarete in grado di ...

