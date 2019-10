Che cosa accadrà al roaming gratuito dopo la Brexit? Non vi piacerà | per niente

Brexit - la frontiera tra Ulster e Irlanda (Che resta in Ue) “si sposta” in mare e nuovo regime per l’Iva : ecco cosa prevede il nuovo accordo : L’accordo è raggiunto. Il Consiglio europeo l’ha approvato nel pomeriggio, sabato toccherà al Parlamento britannico. cosa prevede l’intesa sull’uscita del Regno Unito dall’Ue annunciata questa mattina da Boris Johnson e Jean-Claude Juncker che entrerà in vigore al termine del periodo di transizione che terminerà nel dicembre 2020? Due le novità principali: la frontiera tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica ...

George Soros - i Radicali beccati confessano : "Ecco per Che cosa ci ha riempiti di soldi" : Sì: nel 2017 i Radicali Italiani hanno ricevuto 298mila 550 dollari da George Soros, tramite la sua Open Society Foundations, per progetti legati all'immigrazione. Riccardo Magi, deputato di +Europa, segretario dei Radicali dal 2015 al 2018, conferma quanto riportato ieri da Libero. La somma, come a

Napoli - Che bordata di De Laurentiis : “Insigne è scomodo - decida cosa fare” : bordata destinata a far discutere quella di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli è finito sotto la lente d’ingrandimento del presidente partenopeo, che a margine della firma della convenzione per lo stadio San Paolo ha così parlato. “Non c’ero al summit di Insigne con Raiola e Ancelotti, il problema di Insigne è che lui deve capire da grande cosa vuole fare, perché ha ...

Cosa verrà dopo questo governo e Che schieramenti ci aspettano? : Una Cosa che mi affascina è pensare a Cosa (e chi) verrà dopo questa classe politica. Il M5S è nato nel 2009; tranne i beneficiari del reddito di fannullanza e qualche sparuto gruppo di fanatici non penso durerà ancora per molto. Vuoi perché pian piano tutti i babbei che prendono il RdC verranno controllati e ingabbiati, vuoi perché oramai M5S è sinonimo di incapacità, ignoranza e poca voglia di lavorare. Salvini avrà il suo momento, breve o ...

De Laurentiis : «Fabian? Ho speso 30 milioni perché qualcosa ne capisco» : Aurelio De Laurentiis torna a parlare e conferma quanto scritto dal Napolista due giorni fa. Non c’è alcun dissapore tra i due, anzi il presidente lo vorrebbe allenatore del Napoli per altri dieci anni. «Ancelotti? In questi giorni ho sentito di tutto e di più su giornali importanti, anche se – diciamolo – i giornali non li legge più nessuno. Non ho affatto litigato con Ancelotti, per me può restare qui per altri dieci anni. Chi mi conosce, lo ...

Brexit - trovato l'accordo : quando entra in vigore e cosa cambia (anChe per noi) : La Brexit si fa. Il premier britannico Boris Johnson e Jean-Claude Juncker, in qualità di portavoce Ue, hanno annunciato che le parti hanno raggiunto un accordo «equo ed equilibrato» per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. A questo punto, il passaggio successivo, gli ha fatto eco Johnson, è il voto del Parlamento di Londra per la ratifica, in programma per sabato prossimo. Finora l'assemblea ha ...

Chef Rubio a Matteo Salvini : “Ogni volta Che fa una figuraccia arriva qualcosa : proiettili in busta - coliChe… Faccia vedere il referto” : Il segretario della Lega Matteo Salvini ha avuto un malore mentre si stava dirigendo a Trieste per assistere ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in questura del 4 ottobre. Non si è trattato di qualcosa di grave (una colica), tanto che il leader della Lega è stato dimesso poco dopo dalla struttura sanitaria e ha confermato tutti i suoi impegni in Umbria in vista delle elezioni regionali ...

Inter - viva la suggestione Ibrahimovic anChe se il club avrebbe smentito la cosa : L'Inter sarà sicuramente una delle protagoniste della prossima sessione invernale di calciomercato. Fino a qualche tempo fa c'era qualche dubbio su eventuali operazioni dei nerazzurri a gennaio, ma in queste settimane la rosa ha denotato ancora qualche carenza dal punto di vista numerico. Lacune accentuate anche dal brutto infortunio occorso ad Alexis Sanchez con la nazionale cilena. L'attaccante, in prestito dal Manchester United, potrebbe ...

Pareggio tra Renzi e Salvini Che cosa cambia dopo il duello tv : Il sondaggista Nicola Piepoli analizza con un'intervista ad Affaritaliani.it la sfida in televisione a Porta a Porta su RaiUno tra Matteo Renzi e Matteo Salvini e le conseguenze politiche del duello tra i due leader Segui su affaritaliani.it

Ecco Che cosa succede (anche a Milano) quando manifesti contro Pechino : Milano. Le immagini delle manifestazioni a Hong Kong riempiono i media internazionali da mesi. Ma ultimamente la protesta si è trasformata in uno scontro tra modelli, e in forma ridotta ha varcato i confini. Qualcosa è accaduto anche in Italia. Il 28 settembre scorso a Milano un gruppo di manifestan

Patronato : cosa fa - costo - pratiChe e chi può usufruirne. Ecco cosa sapere : Patronato: cosa fa, costo, pratiche e chi può usufruirne. Ecco cosa sapere Spesso se ne parla ed è nominato nel linguaggio di tutti i giorni, ma forse non tutti sanno che cos’è esattamente un Patronato e quali sono tutte le possibili funzioni che può svolgere. Ecco allora una sintetica guida sul ruolo di questo ente, i suoi costi, i servizi offerti e i soggetti che possono avvalersi di esso. Se ti interessa saperne di più su come ...

Che cosa dicono le piante? Ascoltatele con PlantWave : Se potessimo ascoltare le piante, che cosa ci direbbero? Se qualcuno se lo fosse chiesto, la risposta si chiama PlantWave. È un dispositivo che si interfaccia con lo smartphone e che consente di “sentire” come cambia la pianta nel tempo. Inizialmente erano solo musicisti e scienziati a cercare di ascoltare le piante, poi è diventato un fenomeno e sono sempre di più i curiosi che cercano di “sentire” i suoni delle piante, ...

Vietato fumare anChe all'aperto (e aumento dei prezzi) : cosa prevede la proposta : In una mozione contro il tabagismo, gli esperti del Comitato nazionale per la bioetica invitano a vietare le sigarette "in...