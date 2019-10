Centinaia di persone hanno protestato in Libano contro il piano del governo di imporre

Egitto - proteste dal Cairo a Mansoura per chiedere le dimissioni di Al Sisi : Centinaia di persone in strada nonostante la repressione : proteste piccole e diffuse in numerose città egiziane con un unico scopo: chiedere le dimissioni del presidente Abdel Fattah Al Sisi. Piccoli numeri che però suscitano stupore perché in Egitto anche un ridotto assembramento di manifestanti contro l’attuale presidente sarebbe stato impensabile sino a venerdì, quando dal Cairo a Mansoura, centinaia di persone si sono radunate per chiedere le sue dimissioni. “È stato impressionante ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'noi salvato Centinaia di persone ma trattati come criminali' (2) : (AdnKronos) - "Le nostre navi hanno strappato centinaia di persone da torture e morte e paradossalmente siamo stati trattati noi come criminali - dice - Penso a tutte le volte che ci siamo rifiutati di riconsegnare ai libici le persone salvate. Oggi emergono le responsabilità, e ora le azioni devono

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'noi salvato Centinaia di persone ma trattati come criminali' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - "Ricordo ognuna delle persone che abbiamo salvato con la barca a vela Alex & Co.: mentre le autorità ci lasciavano per 50 ore in 70 persone su una barca di 18 metri a rischio di affondare in mezzo al mare, siamo sopravvissuti solo grazie alla dignità di quei ragazzi, d

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘noi salvato Centinaia di persone ma trattati come criminali’ (2) : (AdnKronos) – “Le nostre navi hanno strappato centinaia di persone da torture e morte e paradossalmente siamo stati trattati noi come criminali – dice – Penso a tutte le volte che ci siamo rifiutati di riconsegnare ai libici le persone salvate. Oggi emergono le responsabilità, e ora le azioni devono essere conseguenti”. “Grazie a chi sta indagando dalla parte giusta, grazie ai giornalisti veri che non si ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘noi salvato Centinaia di persone ma trattati come criminali’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – “Ricordo ognuna delle persone che abbiamo salvato con la barca a vela Alex & Co.: mentre le autorità ci lasciavano per 50 ore in 70 persone su una barca di 18 metri a rischio di affondare in mezzo al mare, siamo sopravvissuti solo grazie alla dignità di quei ragazzi, di quelle donne, di quei bambini che avevano tutti i numeri addosso impressi dagli aguzzini libici. La dignità di queste persone ...

Allagamenti in Spagna - è un’apocalisse : Centinaia di nuove evacuazioni dopo la morte di sei persone : centinaia di persone sono state evacuate dal sudest della Spagna, colpito nei giorni recenti da piogge torrenziali che hanno poi cominciato a diminuire dopo aver causato la morte di sei persone. I servizi d’emergenza di Valencia hanno informato che due campeggi in provincia di Alicante sono stati evacuati, uno dei quali ospitava 300 persone. Un’altra zona ad Almoradi è stata evacuata a titolo preventivo, a causa della prossimità del ...

Andrea Zamperoni - Centinaia di persone ai funerali dello chef morto. FOTO : Andrea Zamperoni, centinaia di persone ai funerali dello chef morto. FOTO Una grande folla di parenti, amici e colleghi si è ritrovata nella chiesa di Zorlesco di Casalpusterlengo (Lodi) per dare l’ultimo saluto allo chef trovato morto in un ostello di Brooklyn. Il parroco gli ha dedicato le parole di “Canzone per un’amica" di ...

Centinaia di persone a Montecitorio : è il nostro vaffa day : Roma – Centinaia di persone ‘convocate’ da Giorgia Meloni sono in piazza Montecitorio e dintorni per protestare contro la nascita del governo Conte bis. Momenti di tensione in via della Guglia, dove ci sono persone bloccate dalla polizia. “Fateci passare- gridano- voto subito! Voto subito!”. Dal palco allestito di fronte Montecitorio, intanto, parlano diversi esponenti di Fdi. “Questo e’ il nostro vaffa ...

L’Uragano Dorian flagella l’east coast USA : immagini terribili dalle Outer Banks - “Centinaia di persone intrappolate” [FOTO e VIDEO] : L’Uragano Dorian sta risalendo l’east coast degli Stati Uniti d’America e si muove minaccioso verso la Nuova Scozia e il Canada orientale, dove arriverà nella giornata odierna. Intanto la tempesta ha colpito in modo molto pesante le Outer Banks, il gruppo di isole situate al largo della Carolina del Nord, dove centinaia di persone sono rimaste intrappolate dalle inondazioni. Impressionanti le immagini che arrivano dalle isole, ...