Celebripost

Fonte : ilpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Giuseppe Conte che mangia una mela, Helen Mirren, Margaret Atwood, Chris Martin e la solita famiglia reale inglese, tra quelli da fotografare in settimana

ctoniarch : Non sempre l'arte contemporanea è una truffa. Anzi, ci sono grandi e profonde esperienze in tutto il mondo. In ques… -