Catania | uccide il fratello dopo aver ricevuto l' ennesima richiesta di soldi

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Sofia Dinolfo Per la vittima era ormai divenuta un'abitudine quella di chiedere con insistenzaalper poi comprare la droga Ucciso dall’di. È successo a Paternò, in provincia di, dove ieri sera si è consumato un fratricidio. La vittima, pare che fosse tossicodipendente ed ormai era divenuta un’abitudine quella di chiedere continuamentealper l’acquisto della sostanza stupefacente. Ieri sera, prima che la questione sfociasse nell’omicidio, i due sono stati visti in un pub del luogo mentre discutevano animatamente. Il motivo del litigio era sempre lo stesso:da una parte ladie dall’altra il rifiuto di consegnare la somma. All’uscita dal locale, Andrea Befumo, di 40 anni, non ha resistito all’impeto di recarsi nella casa deledrlo. Lo ha praticamente ...

