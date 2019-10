Catania | operazione “buche d’oro” | lavori Anas pagati e mai finiti | 8 arresti

Fonte : fanpage

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Otto persone, tra funzionarie imprenditori di, Caltanissetta e Agrigento, sono state arrestate con l'accusa di "concorso per corruzione" nell'ambito di una maxiribattezzata "buche d'oro", coordinata dalla Procura di. Si è scoperto che idi manutenzione straordinaria sulle strade della regione dissestate e piene di buche venivanocon cifre astronomiche, ma non venivano mai eseguiti fino in fondo.

AngeloTofalo : Appena conclusa un’operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Catania: 32 arresti con l’accusa di appart… - LibertaSicilia : Catania. «Operazione Morgantina», rapine, estorsioni, ricettazione e furti: Carabinieri eseguono 17 arresti - Liber… - Settemezzomagaz : Il provvedimento in esecuzione rappresenta il primo sviluppo di un’ampia investigazione (“Operazione Buche d’Oro”)… -