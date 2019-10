Catalogna : Puigdemont si consegna alle autorità del Belgio - rinviata Barcellona-Real Madrid : L’ex presidente della Generalitat è destinatario di un ordine di cattura europea da parte di Madrid. E’ già stato rilasciato: «Non intendo lasciare il Paese»

Catalogna - sciopero generale e strade bloccate. Rinviato il ‘Clasico’ Barcellona-Real Madrid. Puigdemont si consegna alle autorità belghe : In Catalogna comincia la giornata del quarto sciopero generale indetto dalle formazioni indipendentiste: 46 voli sono stati cancellati, mentre i dimostranti hanno bloccato il valico di La Jonquera con la Francia. A Barcellona sono attese migliaia di persone che arriveranno alla testa di cinque diversi cortei da tutta la regione per partecipare alla manifestazione convocata per le ore 17. È il quinto giorno consecutivo di proteste contro le ...

