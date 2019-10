Catalogna | nuovi scontri e altro sciopero generale Chiusa la Sagrada Familia a Barcellona

Fonte : fanpage

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Proseguono le proteste contro la condanna dei leader secessionisti. Nella notte sono stati segnalati almeno 18 i feriti e 19 arresti. Migliaia di persone in corteo e molte strade bloccate a, dove i manifestanti sono giunti da tutta la regione autonoma spagnola per partecipare alla manifestazione del pomeriggio.

