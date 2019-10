Catalogna | le proteste fanno rinviare il «Clasico» Barcellona-Real Madrid

Catalogna - le proteste fanno rinviare a dicembre Barcellona-Real Madrid : Le proteste di piazza a Barcellona non risparmiano neppure la sfida calcistica più attesa dai blaugrana: il «clasico», la gara tra il Barcelona e gli odiati rivali del Real Madrid. Il match era previsto per il 26 ottobre, ma sarà rinviato a data da destinarsi. Il leader Puigdemont è stato rilasciato dopo essersi consegnato alla giustizia belga

La Liga chiede di spostare il Clasico a Madrid per le proteste in Catalogna : La situazione in Catalogna condiziona il calcio in Spagna. La Liga – come scrive la stampa iberica – ha chiesto alla federcalcio che Real Madrid e Barcellona invertano l'ordine dei Classici tra il girone di andata e quello di ritorno e che la partita in programma al Camp Nou il prossimo 26 ottobre si giochi

