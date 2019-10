Catalogna caos | migliaia in piazza a Barcellona | strade bloccate e voli cancellati

Ufficiale - rinviato il Clasico per il caos in Catalogna : Barcellona-Real Madrid non si giocherà il prossimo 26 ottobre. La federcalcio spagnola, dopo la riunione del comitato delle competizioni, ha ufficializzato il rinvio del ‘Clasico’ della Liga per ragioni di sicurezza alla luce degli scontri di questi giorni nella città catalana. I due club dovranno trovare un accordo per fissare la nuova data entro lunedì […] L'articolo Ufficiale, rinviato il Clasico per il caos in Catalogna è ...