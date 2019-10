Caso Bija | tutela della polizia per il giornalista che ha svelato il caso

Caso Bija - prima risposta del Viminale : "Entrato in Italia con documento falso" : Mauro Indelicato Il trafficante Bija avrebbero fornito alle autorità Italia ne un falso documento : è questa la prima difesa del Viminale a seguito delle notizie uscite pochi giorni fa circa la partecipazione del pericoloso criminale libico in un vertice tenuto nel 2017 al Cara di Mineo Arriva una prima , seppur non ufficiale bensì “ufficiosa”, risposta del Viminale in merito al Caso Bija . Come si sa, alcuni giorni fa l’Avvenire ...

Caso Bija - il trafficante nel 2017 non visita solo il Cara di Mineo : Mauro Indelicato Emergono nuovi tasselli sul percorso e sugli incontri in Sicilia del trafficante di uomini libico. Presentata un'interpellanza alla Camera Non accennano a placarsi le polemiche in merito la visita del trafficante di esseri umani conosciuto come Bija presso il Cara di Mineo, avvenuta l’11 maggio 2017. La notizia viene riportata per la prima volta su Avvenire questo venerdì, oggi sul quotidiano dei vescovi italiani ...