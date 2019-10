Casimiro Lieto arrestato | Ansaldi | La RAI dica cosa intende fare

Fonte : blogo

(Di venerdì 18 ottobre 2019) L'autore tvè uno dei sette arrestati questa mattina dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle indagini sulla Commissione Tributaria di Salerno. L'indagine vede indagati giudici tributari e imprenditori per corruzione in atti giudiziari, l’accusa è di corruzione in atti giudiziari. Lo scrive la Repubblica di Napoli, che riferisce: "è accusato di essersi messo d’accordo con Antonio Mauriello, membro del consiglio nazionale della giustizia tributaria, per dare un posto di lavoro al figlio di Fernando Spanò, presidente della IV sezione della commissione tributaria regionale di Salerno, per condizionare favorevolmente un procedimento tributario nei confronti dell’imprenditore di 230 mila euro". Chi è? Autore storico in forza alla Rai. Negli ultimi anni ha affiancato Elisa Isoardi a Buono a Sapersi e a La Prova del Cuoco, per poi subentrare come capo ...

