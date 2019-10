Cambria | il super agente che ha passato 34 anni a negoziare coi criminali

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Francesca Bernasconi Per, Jackè stato il negoziatore della polizia di New York. E sul caso di Silvia Romano confida: "Bisogna capire se è ancora viva, sono fiducioso" Oltre 5mila negoziati in 34. Jack, 64, ex comandante della squadra di negoziazione ostaggi della Polizia di New York, ha convinto terroristi a liberare le persone che tenevano in ostaggio, aspiranti suicidi a non buttarsi dall'ultimo piano dei grattacieli e pericolosia rivelare i propri segreti. E per riuscirsi, non serve alzare la voce o minacciare ritorsioni. La chiave per risolvere le situazioni più delicate è l'ascolto., infatti è un sostenitore della "teoria 80-20": "Un buon negoziatore- dice il poliziotto al Corriere della Sera- deve ascoltare per l’80% del tempo e parlare per il restante 20%". Il motivo? "Se fosse il contrario, non ci sarebbe la capacità ...

