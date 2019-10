Cambiamenti climatici | la disobbedienza civile è l’unica strada per ribellarsi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) di Marco Pitò Il collasso climatico ed ecologico sta mettendo a rischio la vita sulla Terra. Di fronte al fallimento dei consueti canali istituzionali e alla perversione della funzione del cittadino nei sistemi democratici moderni, un numero sempre maggiore di persone, in occasione della Ribellione Internazionale di Extinction Rebellion, si sta appellando allapacifica e nonviolenta per fermare l’estinzione di massa e minimizzare il rischio di collasso sociale. Nel corso della storia abbiamo più volte assistito alla violazione dei “diritti inalienabili dell’essere umano”. Durante questi episodi, gruppi di persone si sono distinte per aver avuto il coraggio di non rendersi complici, in modo diretto o indiretto, di ciò che si stava perpetrando. M.L. King e Gandhi mostrano che è possibile apportare deisociali in forme nonviolente ricorrendo ...

