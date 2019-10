Calcio | rinviato il Clasico! Barcellona-Real Madrid rimandato per le tensioni in Catalogna

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Come ampiamente previsto, il Clasico non si giocherà., infatti, è stata rinviata a data da destinarsi. L’attesissima partita, che si doveva disputare sabato 26 ottobre al Camp Nou, dopo giorni di discussioni vibranti e polemiche, è stata ufficialmente depennata dal calendario della Liga 2019/2020. La turbolenta situazione che si sta vivendo in queste ore in, infatti, ha fatto propendere la Federazionespagnola per un rinvio. Al momento non ci sono ancora date sicure su quando il match si terrà, ma il mese prescelto sarà quello di dicembre. La RFEF, quindi, ha emesso il suo verdetto, escludendo anche la possibilità, che era stata paventata, di disputare il Clasico a campi invertiti, per cui con l’andata al Santiago Bernabeu di. Una opzione che i blaugrana hanno sempre respinto sin dal primo minuto Una scelta, quella della ...

