Calcio | ottava giornata Serie A | la Juventus attende il Bologna L’Inter fa visita al

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Domani (19 ottobre) prenderà il via l'diA. Ad aprire il programma alle ore 15.00 sarà Lazio-Atalanta. Una sfida dal grande fascino e che potrebbe essere importante nella lotta all'Europa. Il Napoli scenderà in campo alle ore 18.00 allo Stadio San Paolo dovel'Hellas Verona. In serata, alle 20.45 la capolistagioca contro il. Ladi domenica sarà aperta, come di consueto, dal lunch match tra Sassuolo-Inter. Una gara che vede favorita la squadra di Antonio Conte anche se i nerazzurri non hanno piacevoli ricordi della compagine emiliana. Le assenze di Alexis Sanchez e di Danilo D'Ambrosio peseranno, oltre al forfait di Stefano Sensi. Molto interessante anche la partita tra Sampdoria-Roma in ...

