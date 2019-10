Cagliari | massacra di botte i genitori per soldi | 19enne in manette

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Salvatore Di Stefano Le violenze andavano avanti da circa 7 mesi. A settembre le due vittime, la mamma del ragazzo ed il suo patrigno, erano finite in ospedale con prognosi fino a 30 giorni Questa mattina gli agenti della squadra mobile della questura di, coordinati dalla Procura del capoluogo sardo, hanno messo la parola fine ad un incubo vissuto per almeno 7 mesi da un uomo ed una donna, facendo scattare leai polsi del figliodi lei. Secondo quanto raccontato dai quotidiani isolani il ragazzo infatti, a partire dallo scorso mese di marzo, assillava la madre ed il patrigno con continue richieste di denaro, masscrandoli die rovinando il mobilio della casa dove i 3 vivevano insieme se le sue richieste non venivano esaudite. Il culmine delle violenze è stato raggiunto il mese scorso, quando entrambe le vittime sono finite in ospedale con ...

Canale48webtv : NEWS48 | Cagliari - Massacra di botte i genitori per denaro. Arrestato un 19 enne -