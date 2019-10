Cagliari | mamma e figlia di 8 anni travolte da un suv davanti alla scuola | la bimba è

Fonte : fanpage

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Incidente oggi a Serdiana, in provincia di, dove unae ladi 8sono state investite da un suv mentre attraversavano la strada per raggiungere ladella piccola. Quest'ultima è stata trasportata d'urgenza e con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu dove non sarebbe in pericolo di vita. Ferite lievi per la. La guidatrice della macchina ha poi spiegato di essere stata "abbagliata" dal sole.

UnioneSarda : #Sardegna - Picchia e minaccia mamma e patrigno, cagliaritano in cella - fisco24_info : Mamma e figlia travolte da un Suv davanti alla scuola: A Serdiana, sud Sardegna. La piccola in ospedale a Cagliari - AnsaSardegna : Mamma e figlia travolte da un Suv davanti ad una scuola. A Serdiana, sud Sardegna. La piccola in ospedale a Cagliar… -