Buenos Aires | paura in metropolitana | uomo sviene e spinge una donna sui binari La scena

Tracklist - copertina e data d’uscita di Bridges To Buenos Aires dei Rolling Stones - un live inedito del 1998 : Dopo l'edizione speciale di Let It Bleed, lo storico album che festeggia i primi 50 anni a partire dal 31 ottobre, è tempo di inediti: il live Bridges To Buenos Aires dei Rolling Stones, registrato nella capitale argentina il 5 aprile 1998, uscirà in un cofanetto l'8 novembre. In quel tempo la band di Mick Jagger si esibì in una cinque giorni presso il River Plate Stadium, e la raccolta in prossima uscita sarà la registrazione ...

Emergenza cibo in Argentina - migliaia si accampano a Buenos Aires : L'articolo Emergenza cibo in Argentina, migliaia si accampano a Buenos Aires proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Totti vola in Argentina da De Rossi - l’ex dirigente della Roma atteso a Buenos Aires [DETTAGLI] : Le strade di Totti e De Rossi potrebbero riunirsi. Almeno per qualche giorno. I due ex capitani della Roma potrebbero ritrovarsi in Argentina, De Rossi da calciatore e Totti da spettatore in occasione della semifinale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate. A confermarlo è Nicolás Burdisso, attuale direttore sportivo del Boca Juniors, ai microfoni di CNN Argentina: “Totti mi ha chiamato perché vuole venire a vedere una ...

Argentina : Buenos Aires impone misure per controllare mercato cambi : Buenos Aires, 1 set. (AdnKronos/Europa Press) – L’Argentina impone delle misure per controllare il mercato dei cambi e limitare l’acquisto di valuta estera, in particolare in dollari. In un decreto pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, la Banca centrale Argentina è stata autorizzata dal Governo a limitare gli acquisti in dollari sul mercato dei cambi. Servirà la sua autorizzazione per l’acquisto di valuta estera e per ...