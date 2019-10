Brodo vegetale ritirato dal mercato per presenza di frammenti di vetro | l’avviso del

Fonte : fanpage

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Come recita l'avviso del Ministero della salute, il richiamo del lotto diin polvere si è reso necessario a causa della possibiledidinei vasetti. L'azienda produttrice invita i consumatori a non consumare il prodotto oggetto del richiamo e a restituire le confezioni nei punti vendita per un rimborso completo.

macro_cultura : Nuovo dado per brodo saporito e per tutte le esigenze 100% #BIO - SENZA LIEVITO - 100% VEGETALE - macro_cultura : Dado vegetale #bio per brodo con erbe da agricoltura biologica di Rapunzel. - macro_cultura : Il dado per brodo ha un sapore forte e deciso, e possiede un'ottima resa. Conferisce ai vostri piatti un gusto pien… -