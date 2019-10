Brexit | per cittadini e imprese Ue almeno 14 mesi di tregua

Che cosa accadrà al roaming gratuito dopo la Brexit? Non vi piacerà - per niente : L'ufficialità della Brexit potrebbe avere dei risvolti negativi anche per il free roaming con ritorno ai vecchi costi per navigare fuori dalla UE L'articolo Che cosa accadrà al roaming gratuito dopo la Brexit? Non vi piacerà, per niente proviene da TuttoAndroid.

Brexit : appesi a Westminster - ancora una volta - per un solo voto : “Accordo giusto, razionale, eccellente. Sono fiducioso che i parlamentari lo approveranno”. Nonostante la pioggia di no che gli arriva da Londra, da parte degli unionisti nord-irlandesi, i Laburisti, i Lib-dem, a Bruxelles Boris Johnson è raggiante, convinto che l’intesa raggiunta oggi con l’Ue sulla Brexit, dopo lunghe giornate e una nottata intera di trattative estenuanti, passerà il vaglio del Parlamento ...

Brexit - la frontiera tra Ulster e Irlanda (che resta in Ue) “si sposta” in mare e nuovo regime per l’Iva : ecco cosa prevede il nuovo accordo : L’accordo è raggiunto. Il Consiglio europeo l’ha approvato nel pomeriggio, sabato toccherà al Parlamento britannico. cosa prevede l’intesa sull’uscita del Regno Unito dall’Ue annunciata questa mattina da Boris Johnson e Jean-Claude Juncker che entrerà in vigore al termine del periodo di transizione che terminerà nel dicembre 2020? Due le novità principali: la frontiera tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica ...

Brexit. Confagricoltura Fvg : accordo positivo per l’agricoltura italiana ed europea : “Un risultato decisamente positivo per l’agricoltura italiana ed europea. In attesa del voto, a Londra, della Camera dei Comuni, è

Brexit - trovato l'accordo : quando entra in vigore e cosa cambia (anche per noi) : La Brexit si fa. Il premier britannico Boris Johnson e Jean-Claude Juncker, in qualità di portavoce Ue, hanno annunciato che le parti hanno raggiunto un accordo «equo ed equilibrato» per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. A questo punto, il passaggio successivo, gli ha fatto eco Johnson, è il voto del Parlamento di Londra per la ratifica, in programma per sabato prossimo. Finora l'assemblea ha ...

Brexit - raggiunto un accordo. Juncker : “Soluzione giusta e bilanciata sia per Ue che Regno Unito” : "Quando c'è volontà, c'è anche un accordo, e noi ne abbiamo uno, a testimonianza nell'impegno messo nella ricerca di un'intesa. Suggerisco al Consiglio europeo di sostenere questo accordo", annuncia il presidente della Commissione europea Jean-Claude Junker. Anche il premier britannico Boris Johnson trionfa per l'accordo raggiunto, ma c'è il rischio che l'intesa trovata (oggi in discussione al Consiglio europeo) non riesca comunque a trovare il ...

Per Boris Johnson la Brexit è solo uno strumento di potere : Il primo ministro vuole tornare alle urne sperando di incassare l’accordo all’uscita dalla Ue e inaugurare quello che spera possa essere un lungo regno personale. Ma ancora non c’è niente di scontato. Leggi

Brexit - maratona per l’accordo. Ma gli unionisti : “Non daremo il nostro sostegno” : La maratona negoziale per arrivare a un accordo tra Gran Bretagna e Unione europea potrebbe essere del tutto inutile. La leader unionista del Democratic Unionist Party (Dup, nazionalisti nordirlandesi), Arlene Foster, ed il suo vice Nigel Dodds hanno reso noto di non poter dare il loro sostegno all’ipotesi di accordo sulla Brexit su cui stanno lavorando il governo di Boris Johnson e la Commissione Ue. Senza il sostegno del Dup difficilmente il ...

La Brexit del tempo perso : Il 21 settembre del 2018, 391 giorni fa, l’allora premier inglese Theresa May partecipò a un incontro con i colleghi europei a Salisburgo. Quella giornata – con le solite foto della May elegante e sola e con le smorfie – è passata alla storia come “l’imboscata di Salisburgo”: gli europei dissero all

Brexit - l’accordo per la prima volta è possibile. Ore decisive a Bruxelles : Le parti hanno discusso di una alternativa la quale prevede nei fatti che l'Irlanda del Nord rimanga nel territorio doganale britannico, ma applicando nel contempo le norme doganali comunitarie

CAOS Brexit/ Ecco perché Johnson può vincere in parlamento : Si avvicina il D-day del 19 ottobre, quando il parlamento si riunirà per votare il piano Johnson sul BREXIT. Che potrebbe spuntarla. Ecco perché

Brexit : dal 2021 un sistema a punti per gli immigrati : Dopo la fine della libera circolazione per i cittadini Ue il Governo prevede l'introduzione a partire dal 2021 di un sistema a punti ispirato a quello in vigore in Australia che la Regina ha definito “equo e moderno”

Il nuovo round di trattative sulla Brexit e alcune foto imbarazzanti per Trump : Je ne regrette rien ma io so e voi non sapete Un altro round Il tifone a Tokyo e tutto ciò che si dovrà fare in altra data foto imbarazzanti, ma lui (Donald) dirà che è colpa di chi non aiutò in Normandia Sembra che anche a Stoccolma si sia insediato, presso la nota accademia, una specie d