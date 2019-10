Brescia | truffa su finta eredità di Nadia Toffa ai sacerdoti | offerti 40mila euro

Nadia Toffa - la truffa dell’eredità ai danni di alcuni parroci Brescia ni : Nadia Toffa è morta il 13 agosto, dopo una lunga malattia, e l’ultimo saluto dei suoi cari è stato fatto a Brescia, sua città natale. Due mesi dopo una brutta storia di truffe arriva proprio dalla sua terra, un raggiro messo in atto usando il nome della Iena. Come riporta Brescia Oggi alcune persone si sono presentate da alcuni parroci del bresciano fingendosi collaboratori di alcuni studi professionali (studi totalmente ignari della ...

Brescia : ex dipendente postale truffava pensionati sottraendo denaro dai conti correnti : Circa due anni fa, un operatore delle Poste Italiane della sede di Orzivecchi (provincia di Brescia ) è riuscito a prelevare migliaia di euro dai conti correnti dei clienti, tutti anziani, ricorrendo a due stratagemmi semplici ma alquanto efficaci. L'obiettivo dell'uomo erano soprattutto quelle persone in età avanzata che non avevano alcuna dimestichezza con le tecnologie informatiche, e che quindi potevano essere raggirate agevolmente ...

Brescia - truffati da impiegato postale : furto da migliaia di euro : Nella puntata di Pomeriggio 5 dell'11 ottobre 2019, Barbara D'Urso si è occupata del caso di truffe ai danni di 80 pensionati e pensionate di Orzivecchi (Brescia). Questi sono stati derubati tutti da un unico postino, soprannominato come il "postino ladrone gentiluomo" per le sue gesta che, in qualche modo, possono ricordare quelle di Arsenio Lupin. Il delinquente ha rubato alle sue vittime i soldi della pensione fuggendo via e facendo perdere ...