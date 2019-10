Bomba a Bolzano | domenica il disinnesco | sospensioni e variazioni nel trasporto pubblico

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019)20 ottobre, tra le ore 8 e le ore 12, in tutta la zona disaranno sospesi i servizi autobus e ferroviari per consentire lo svolgimento delle operazioni didellaritrovata in piazza Verdi. La sospensione riguarderà anche le funivie del Renon e del Colle. Di seguito tutte le informazioni riguardanti treni e bus di linea, sia urbani che extraurbani. Treni regionali20 ottobre, dalle 8.30 alle 11.30 circa, il traffico ferroviaro sarà sospeso in tutta la zona di. Non verrà predisposto alcun servizio di bus sostitutivi in quanto tutta l’area della stazione disarà interessata alla chiusura. I treni a Nord disi fermeranno a Ponte Gardena, i treni a Sud disi fermeranno a Bronzolo, i treni della linea Merano-si fermeranno a Ponte Adige. In queste stazioni sarà predisposto un servizio di assistenza ai ...

