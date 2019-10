Boccia | riparte l’autonomia | legge in Aula entro l’anno

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Il percorso dell'autonomia differenziata, portato avanti con forza dal precedente governo gialloverde, riprende il cammino anche se il ministro degli Affari Regionali, Francesco, che gia' in queste settimane ha girato in lungo e in largo l'Italia e incontrato alcuni governatori, ha mostrato di avere idee diverse da quelle di chi l'ha preceduto, la ministra leghista Erika Stefani. Oggiha chiarito che la prossima settimana riprenderanno i negoziati sull'autonomia differenziata tra il governo e le delegazioni trattanti e di aver firmato le lettere indirizzate ai Presidenti delle Regioni che hanno gia' avviato l'iter sull'autonomia differenziata per far riprendere i confronti. Sidalla Regione Veneto, la cui delegazione e' attesa per martedi' 22 ottobre al ministero per gli Affari regionali e le autonomie a Roma. Poi sara' la volta della Regione Emilia Romagna e della ...

