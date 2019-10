Bimbo di due mamme | respinto il doppio riconoscimento | il Tribunale dà ragione al Comune

A Roma una scrofa ha ucciso un uomo e ferito un Bimbo di due anni : Voleva portare il figlio del suo amico a vedere i maialini appena nati. Ma una volta aperto il recinto, con in braccio il bambino di soli due anni, sono stati aggrediti dalla scrofa che ha fatto cadere l’uomo per terra. Poi lo ha morso ferendolo mortalmente e ha ferito gravemente il bimbo. Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel pomeriggio in un insediamento tra la campagna a Corcolle, estrema periferia di ...

Venezia - Bimbo di due anni si sente male e muore in vacanza davanti ai genitori : I medici hanno provato di tutto, per poi decidere di trasferirlo al reparto di Pediatria di Padova. Purtroppo, però, le sue condizioni erano già troppo gravi ed è morto prima di...

Altri due scheletri trovati vicino a Piramide a Roma : sono una donna e un Bimbo : Dopo il ritrovamento del primo scheletro il 20 settembre, sono venute alla luce altre due sepolture di età tardo antica durante gli approfondimenti effettuati dalla Soprintendenza Speciale di Roma nello scavo Acea di Piazzale Ostiense, proprio di fronte all’uscita della Metro Piramide.I lavori di archeologia preventiva hanno portato alla luce i resti di una donna e di un bambino, vicino alla prima sepoltura. La presenza di numerosi ...

Bimbo di due anni - figlio di una coppia vegana - ricoverato per malnutrizione : Un bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia vegana, è ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro per un avanzato stato di denutrizione. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. La notizia anticipata dal quotidiano l’Unione Sarda è stata confermata all’ANSA dalla dirigenza sanitaria della Assl del capoluogo barbaricino. Il piccolo era arrivato all’ospedale nuorese nei ...

Bimbo di 11 anni muore a scuola dopo aver mangiato un biscotto preparato da due compagne - era avvelenato : In Brasile un bambino di 11 anni è morto a scuola dopo aver mangiato un biscotto. Il tragico evento si è verificato in un quartiere alla periferia di Recife. Il Bimbo ha accettato di assaggiare un biscotto preparato da due alunne dell’istituto rispettivamente di 13 e 14 anni. Nel biscotto le ragazzine avevano appositamente iniettato un forte veleno. Le ragazzine, subito intercettate dalle forze del’ordine, hanno ammesso ...

Catania : muore Bimbo di due anni dimenticato in auto dal papà : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Un bimbo di appena due anni è morto oggi dopo essere stato dimenticato, per oltre 5 ore, in macchina, dal padre. E’ accaduto a Catania. Per il piccolo non c’è stato niente da fare. A dare l’allarme è stata la madre del bambino che era andata al nido a prendere il figlio senza trovarlo. Quando ha chiamato il marito, che lavora all’Università nel settore amministrativo, ...

