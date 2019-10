Bimbo di 7 anni disegna sui volantini il suo cane rapito e lo ritrova dopo pochi giorni

Milano - Bimbo di 6 anni precipita nella tromba delle scale a scuola : è grave : Un bambino di 6 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere precipitato nella tromba delle scale al secondo piano della propria scuola a Milano, la «Pirelli» in via Goffredo...

"Senzatetto" a cinque anni : Bimbo costretto a mangiare per terra su un pezzo di cartone : "Possiamo davvero accettare tutto questo?", si chiedono i volontari di un associazione che si occupa di portare cibo e...

Bimbo di 10 anni fa la pipì a letto e per punizione non può bere per 5 giorni - quello che succede dopo è atroce : Un Bimbo di 10 anni ha fatto la pipì nel suo lettino. La punizione dei suoi genitori si è trasformata in soli 5 giorni nella sua morte. I genitori hanno impedito al bambino di bere per cinque giorni. Il piccolo, che abitava nella periferia di Dallas negli Stati Uniti d’America, è morto per disidratazione. Il suo genitori, padre e matrigna, subito dopo aver scoperto che aveva fatto la pipì a letto, per punizione gli hanno vietato di ...

Firenze - scendono dal treno dimenticando il figlio di 5 anni : il Bimbo viaggia solo fino a Roma : La disavventura di una coppia di genitori cinesi che, scesi alla stazione di Firenze, si sono resi conto che il figlioletto di cinque anni era rimasto a bordo del treno. Si sono rivolti ai poliziotti nella stazione di Santa Maria Novella che hanno preso contatti con il capotreno il quale ha preso in custodia il bambino.Continua a leggere

Animatore abusa di un Bimbo di 10 anni durante crociera : Un Animatore della nave da crociera Disney Magic è accusato di molestie sessuali nei confronti di un bambino di 10 anni. La compagnia di navigazione Disney Cruise Line ne ha condannato la condotta sospendendolo dal servizio. Molesta un bambino di 10 anni durante la crociera. Così, Olly Lovatt (25), un Animatore della Disney Cruise Line, è stato accusato di abusi nei confronti di un minore.Avrebbe dovuto essere una vacanza da sogno. E invece, per ...

Coprono carboni ardenti con la sabbia in spiaggia - Bimbo di 6 anni ustionato mentre passeggia : Il piccolo Noah, un bimbo statunitense di 6 anni, si è ritrovato a calpestare carboni ardenti che qualcuno aveva appena ricoperto con la sabbia, probabilmente dopo un barbecue notturno in spiaggia, ed è rimasto ustionato ai piedi.Continua a leggere

UNICEF : un Bimbo su 3 sotto i 5 anni denutrito o in sovrappeso : Almeno un bimbo su tre sotto i 5 anni è denutrito o in sovrappeso; 149 milioni di bambini hanno ritardi nella crescita, sono troppo bassi per la loro età; 50 milioni sono deperiti, sono troppo magri per la loro altezza; 40 milioni sopra i 5 anni sono in sovrappeso o obesi; circa due su tre tra i 6 mesi e i 2 anni non ricevono cibi che supportano la rapida crescita dei loro corpi e cervelli: sono alcuni dei dati contenuti nel nuovo rapporto ...

Bimbo di 8 anni cade nel vuoto dall’ottavo piano viene salvato da un condizionatore : Un Bimbo di 8 anni, non si sa per quale motivo, si è affacciato dall’ottavo piano di casa ed è caduto nel vuoto. Il suo volo di decina di metri è finito per miracolo su un enorme condizione d’aria che ha permesso al piccolo di non sfracellarsi sull’asfalto e molto probabilmente morire sul colpo. Il Bimbo è rimasto incastrato durante il tuffo in un condizionatore. Il Bimbo con i piedi a penzoloni è stato salvato da alcuni commessi di un ...

Pediatria : “Un Bimbo calabrese vive 2 anni in meno di uno in Veneto” : Il luogo di nascita può ‘segnare’ il futuro di un bambino. Se infatti il numero di nati, in proporzione alla popolazione residente, è simile in Calabria e in Veneto, la probabilità di non sopravvivere nei primi giorni di vita di un neonato calabrese è quasi doppia rispetto a quella di un suo coetaneo veneto. Il Veneto è paragonabile alla Finlandia, la Calabria alla Grecia. Non solo: dopo essere nato e sopravvissuto alla prima ...

Licata - ingoia una gomma e rischia di soffocare : Bimbo di 3 anni salvato dai carabinieri : I carabinieri di Licata hanno salvato la vita ad un bambino di 3 anni che rischiava di soffocare. I militari erano impegnati in un blitz, che ha portato all'arresto di 24 persone, quando le urla della zia del piccolo hanno attirato la loro attenzione: aveva ingoiato una gomma e non riusciva più a respirare.Continua a leggere

Bimbo di 9 anni dà fuoco ad un’abitazione e uccide 5 persone. Ma non andrà in carcere : Il Bimbo è accusato di aver dato fuoco intenzionalmente ad una casa mobile nell'Illinois lo scorso 6 aprile, sapendo che vi erano delle persone all’interno. Due adulti di 69 e 34 anni, e tre bambini – il più piccolo aveva solo un anno - sono morti tra le fiamme. Il piccolo non finirà in galera anche in caso di condanna.Continua a leggere

Padre e figlio di 10 anni intercettati dall’antimafia : “Chi siamo noi?”. E il Bimbo : “La ndrangheta” : Il dialogo intercettato dalla polizia tra un Padre e il figlio di dieci anni in cui la criminalità organizzata è paragonata a una famiglia. "Chi siamo?" chiede il Padre al bambino durante una conversazione. E lui esclama: "La ‘ndrangheta!". Alla risposta del figlio, il Padre ribatte: "Bello che sei".Continua a leggere

Bimbo di 11 anni si fa tattoo all’henné : il braccio “gli brucia”. La madre : “Mi ha assillato” : Charlie Gaughan, 11 anni, era in vacanza con la mamma Lisa, 34 anni, ed altri parenti in Spagna quando ha visto quella bancarella di tatuaggi all'henné. "Mi ha supplicato per farne uno, io non volevo..." ha detto la donna. Il piccolo ha sofferto terribilmente per giorni visto che il pigmento nero si è sfaldato e ha subito un'ustione chimica che si è poi infettata...Continua a leggere

Polemica negli USA : Bimbo di 9 anni incriminato per 5 omicidi : Polemica negli Stati Uniti, dopo la decisione di un procuratore dell’Illinois di incriminare un bambino di 9 anni per 5 omicidi. Il bimbo è accusato di avere dato fuoco intenzionalmente ad una casa mobile lo scorso 6 aprile, sapendo che all’interno vi erano delle persone. Nell’incendio sono morti 2 adulti di 69 e 34 anni, e 3 bambini tra uno e 2 anni, mentre altre 2 persone sono riuscite a mettersi in salvo. L’identità ...