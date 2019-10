Berlusconi incorona Salvini | “È lui il leader del centrodestra”

Fonte : fanpage

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Silvionon ha dubbi: ildel centrodestra è colui che prende più voti e per questo laship di Matteonon può essere messa in discussione. Il presidente di Forza Italia rimarca le differenze con la Lega, ma ribadisce l'importanza di essere in piazza domani a manifestare contro il governo.

