Beppe Grillo | voto agli anziani | ' Non si può far decidere il futuro a chi non lo vedrà'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019)torna sull'argomento: dalle colonne sul suo blog, dopo l'articolo "Figli di Matusalemme" in cui faceva risaltare la contraddizione del peso deldeglinel prendere le decisioni che riguardano le giovani generazioni, l'ex comico ha deciso di riaffondare il colpo con un secondo post: "Ci sono semplicemente troppi", ha scritto, "e i loro interessi sembrano essere in contrasto con quelli dei giovani". Come ci si poteva aspettare, la proposta di togliere ilha scatenato un numero incredibile di reazioni, sia da parte dei politici del palazzo, sia da parte di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Ci si domanda come mai gli è venuta in mente un'idea del genere, lui che è proprio uno di quelli che non potrebbe votare più, visto che ha superato i 70, eppure le argomentazioni ci sono, anche piuttosto valide....Continua a ...

beppe_grillo : Se un 15enne non può prendere una decisione per il proprio futuro, perchè può farlo chi questo futuro non lo vedrà? - beppe_grillo : Secondo il rapporto di Deeptrace il numero di video deepfake è raddoppiato rispetto al 2018 e ad oggi è di 14.678.… - Corriere : La pazza idea di Beppe Grillo: «Togliere il voto agli anziani» -