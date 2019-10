Beppe Grillo | l' ultima provocazione | «Togliamo il voto agli anziani»

“E se togliessimo il diritto di voto agli anziani?” : la nuova proposta shock di Beppe Grillo : Beppe Grillo torna a provocare. Il garante del Movimento 5 stelle proprio non ce la fa a non uscirsene con una proposta assurda al giorno. E quella di oggi le supera quasi tutte. Dopo aver proposto di allargare il diritto di voto anche ai giovani dai 16 anni in su, infatti, Grillo ha scritto oggi sul suo blog: ‘se togliessimo il voto agli anziani?‘. Grillo, per avallare la propria proposta fa persino ricorso ad un filosofo, ovvero ...

Italia 5 stelle - sento di dover ringraziare Beppe Grillo : Grazie Beppe Grillo perché ci hai svegliati. Non tutti, per ora, ma una parte consistente sì. Avevi a che fare con un Paese allocchito da una cultura narcotizzante, storicamente preda di occupazioni straniere: francesi, spagnoli, arabi, austriaci, perfino tedeschi. A nessuno di costoro interessava il nostro futuro, il nostro bene: era una sempiterna gara a spolparci. Ma non era niente: ben altra invasione più addormentante, più tragica – ...

Beppe Grillo : "L'Elevato ha autorità sull'uomo comune o sarebbe solo un politico" : Gli “elevati possono contribuire alla rigenerazione della politica se essi sono genuinamente degli Elevati. Si potrebbe anzi dire che nella Storia universale solo i grandi Elevati, come solone, sono stati dei grandi politici. I non Elevati possono conquistare il potere politico, ma senza elevazione, saranno ricordati solo come dittatori, tiranni o semplicemente uomini politici”. Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, in un lungo ...

Virginia Raggi sogna il bis con il sì di Beppe Grillo. Allarme del Pd : evitiamo autogol : NAPOLI Operazione Raggi bis. Le grandi manovre interne della sindaca sono appena iniziate. Una lunga marcia con un unico obiettivo: ricandidarsi nel 2021 in Campidoglio. Beppe Grillo sul palco con...

Di Maio rilancia su riforme : “Noi ago bilancia”. Ma resta distanza con Beppe Grillo : Ago della bilancia dei governi per i prossimi dieci anni: questo sara' il Movimento 5 Stelle che decidera' la linea politica e i programmi da portare avanti: e' l'assicurazione con cui Luigi Di Maio, capo politico di M5s e ministro degli Esteri, ha chiuso la due giorni di kermesse alla Mostra d'Oltremare di Napoli per festeggiare il decennale dalla nascita della 'creatura' voluta da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Di Maio e' intervenuto a ...

Giorgia Meloni attacca Beppe Grillo & Co : "Pagliacci - vi rimanderemo tutti al circo" : "L'Italia nelle mani di pagliacci, incapaci e anti-italiani". Giorgia Meloni, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca Beppe Grillo e compagni: "rimanderemo presto questi clown al circo e daremo agli italiani un governo che faccia gli interessi della Nazione". Leggi anche: "Dopo 10 an

M5s - Beppe Grillo difende intesa col Pd : “Sintonia perfetta - lamentarsi di alleanza è debolezza” : Beppe Grillo difende nuovamente l'alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, dicendo che i due partiti sono "in sintonia perfetta: "Cosa volete che importi se qualcheduno è incazzato perché adesso siamo alleati con il Pd? È soltanto debolezza, è soltanto pensiero rivolto alle proprie piccole botteghe".Continua a leggere

Italia 5 stelle - Beppe Grillo apre il suo intervento a Napoli truccato da Joker : “Non faccio piani - sono il caos” : Un Beppe Grillo in veste da Joker ha aperto il suo intervento dal palco di Italia 5 stelle, nell’Arena Flegrea a Napoli. Introdotto all’attore Patrizio Rispo, Beppe Grillo è apparso prima in un video proiettato sul maxischermo. “Non vengo altrimenti mi chiedete che piani ho – ha detto Grillo – ma io non ho piani, voi ne avete a centinaia. Pensate a modificare il clima mentre quattro miliardi e mezzo di asiatici ...

Beppe Grillo : "Diamo la narrazione al Pd e a migliaia di giovani - è meraviglioso" : “Stiamo vivendo un momento straordinario. Quando senti il segretario del Pd dire “tu vali tu”, è meraviglioso, non si capisce nulla ma è meraviglioso, perché ”è l’uno vale uno”. Quando Renzi pianta un albero ogni iscritto che fa è meraviglioso, anche se ha piantato due piantine adesso Diamo una narrazione al Pd, a migliaia di giovani, una visione che abbiamo avuto, anzi che ...

Beppe Grillo vestito da Joker : “Il Movimento non può più avere l’identità di 10 anni fa” : "È inutile pensare che abbiamo la stessa identità di dieci anni fa, non è così, siamo diversi, diversi dentro". Queste le parole di Beppe Grillo sul palco dell’Arena flegrea in occasione dell'Italia 5 Stelle a Napoli: l'ex comico, prima di entrare in scena, è apparso in un video sul maxischermo travestito da Joker.Continua a leggere

