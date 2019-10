Beppe Grillo | la provocazione | “Perché non togliere il diritto di voto agli anziani? Il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Privare ildi, ovvero eliminare ildiad una certa età”, per garantire “che il futuro sia modellato da coloro che hanno un reale interesse nel vedere realizzato il proprio disegno sociale“. È la nuovalanciata dacon un lungo post sul suo blog, dal titolo “Se togliessimo ildi?“. Il fondatore del Movimento 5 stelle si inserisce nel dibattito sulla possibilità di abbassare l’età per poter votare a 16 anni (dattuali 18) rilanciata da Enrico Letta sulla scia dei Fridays for Future e appoggiata dai principali leader della maggioranza, così come dallo stesso. Che però adesso prova ad andare oltre: “In un mondo sempre più anziano, esperti, studiosi e politici propongono di abbassare l’età del(così come proposi anni fa), ma cosa ...

